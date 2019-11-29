Sau tin đồn cha của con trai thứ 3 là người ngoại quốc, Trương Bá Chi liền đăng ảnh cận mặt Marcus

Đáp trả lại tin đồn cha của con trai thứ 3 là người ngoại quốc, nữ diễn viên Trương Bá Chi lặng lẽ đăng hình ảnh cận mặt quý tử Marcus lên trang cá nhân.

Từ khi hạ sinh con trai thứ 3 – bé Marcus, những thông tin xoay quanh “người tình bí ẩn” của nữ diễn viên Trương Bá Chi luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn cha của Marcus là người ngoại quốc khiến ai nấy đều bán tín bán nghi.

Hình ảnh Marcus được Trương Bá Chi tiết lộ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Đáp trả lại những ồn ào này, Trương Bá Chi nhẹ nhàng đăng tải hình ảnh cận mặt của con trai Marcus lên trang cá nhân. Có thể dễ dàng nhận thấy, cậu bé sở hữu những đường nét thuần châu Á, làn da trắng và khá giống với ông ngoại. Hành động này của vợ cũ Tạ Đình Phong được xem là gián tiếp phủ nhận tin đồn cha của Marcus là người ngoại quốc.

Trước đó, nữ diễn viên cũng đã công khai hình ảnh của quý tử lên trang cá nhân và nhận về sự chú ý của cư dân mạng.

Trương Bá Chi công khai diện mạo của Marcus, gián tiếp phủ nhận những đồn đoán của cư dân mạng – Ảnh: Internet

Cậu bé khá giống với ông ngoại của mình - Ảnh: Internet

Marcus (hay còn gọi là Tiểu Vương Tử) sinh ngày 27/11/2018 và nay đã hơn 1 tuổi. Những thông tin liên quan đến con trai thứ 3 của Trương Bá Chi vẫn khá hiếm hoi và khiến nhiều người tò mò. Hiện tại, nữ diễn viên đang một mình nuôi 3 nhóc tỳ nhưng cô luôn cố gắng đảm bảo cho các con cuộc sống tốt nhất.

Chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong chuyển sang phá đám cưới Trương Bá Chi với đại gia Singapore? Khuya ngày 09.11, trên truyền thông Trung Quốc xuất hiện một tin đồn cho rằng Tạ Đình Phong đã ra sức quấy phá, ngăn cản đám cưới của Trương Bá Chi với người chồng mới - đại gia giàu có người Singapore.

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