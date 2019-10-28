Rộ tin Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi con, Trương Bá Chi bị nghi bỏ bê cậu cả Lucas

Mạng xã hội xứ Trung đang rộ lên tin đồn Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi hai con lớn vì nữ diễn viên Trương Bá Chi chỉ chăm chăm lo cho quý tử thứ 3.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã chia sẻ hình ảnh Lucas bị chấn thương một bên chân vì vận động thể thao lên trang cá nhân. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, netizen đã thể hiện sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu cả nhà Trương Bá Chi.

Bài đăng của Trương Bá Chi - Ảnh: IG

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đưa tin Tạ Đình Phong vô cùng tức giận khi biết tin con trai bị thương. Anh cho rằng Trương Bá Chi không chăm sóc tốt cho các con vì cô đang dành toàn bộ sự quan tâm cho quý tử mới sinh.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tỏ ra khó chịu khi Trương Bá Chi lợi dụng hình ảnh bị thương của con trai để tìm kiếm sự nổi tiếng. Chính vì vậy, Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi 2 con lớn là Lucas và Quintus.

Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo nguồn tin tiết lộ, phía Trương Bá Chi không đồng ý với việc này nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đó, Lucas và Quintus đều đứng về phía mẹ và trách móc bố không quan tâm đến mình.

Trương Bá Chi ngầm khẳng định con trai đang sống tốt - Ảnh: IG

Giữa những tin đồn không hay, Trương Bá Chi khéo léo đăng tải đoạn clip con trai vui chơi tại bể bơi lên trang cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên được cho là ngầm khẳng định con trai vẫn đang được chăm sóc tốt và có cuộc sống vui vẻ.

Không còn giấu giếm, Trương Bá Chi lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử thứ 3 trên trang cá nhân Mới đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã giúp người hâm mộ thỏa lòng mong ước khi chia sẻ hình ảnh con trai Marcus trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ta-dinh-phong-muon-gianh-lai-quyen-nuoi-con-truong-ba-chi-bi-nghi-bo-be-cau-ca-lucas-342503.html