Không còn giấu giếm, Trương Bá Chi lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử thứ 3 trên trang cá nhân

Sao quốc tế 27/10/2019 12:12

Mới đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã giúp người hâm mộ thỏa lòng mong ước khi chia sẻ hình ảnh con trai Marcus trên trang cá nhân.

Ngày 27/11/2018, nữ diễn viên Trương Bá Chi thành công hạ sinh quý tử thứ 3 – bé Marcus (hay còn gọi là Tiểu Vương Tử). Từ sau khi sinh con, danh tính cha đứa trẻ luôn là bí mật với công chúng. Trương Bá Chi cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về “người tình bí ẩn” của mình.

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Trương Bá Chi từng gây xôn xao khi bí mật sinh con thứ 3 - Ảnh: Internet

Thậm chí, đã có tin đồn cho rằng cha của Marcus chính là đại gia lớn tuổi người Singapore. Tuy nhiên, trước mọi ồn ào, nữ diễn viên đều giữ im lặng. Bên cạnh đó, hình ảnh về quý tử thứ 3 cũng được Trương Bá Chi giấu kín.

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Hình ảnh từng bị tiết lộ của Marcus - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con trai Marcus, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh lúc chào đời của cậu bé lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Nhỏ xíu đã tập yoga rồi, đáng yêu chưa nào?”. Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

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Nữ diễn viên khoe ảnh quý tử trên Instagram - Ảnh: IG

Được biết, đây là lần đầu tiên Trương Bá Chi công khai cận mặt con trai út. Trước đó vài tháng, Bá Chi từng tiết lộ con trai là một cậu bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn và rất thích được đưa ra ngoài đi chơi.

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Trương Bá Chi cùng 2 con lớn - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, nữ diễn viên đang một mình nuôi 3 nhóc tỳ nhưng Trương Bá Chi luôn cố gắng mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho các con.

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