Rộ tin Châu Tinh Trì hoàn thành di chúc, gia sản đều để lại cho quý tử thứ 3 của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 15/10/2019 17:51

Mạng xã hội Hong Kong đang lan truyền thông tin đạo diễn Châu Tinh Trì quyết định để lại toàn bộ gia sản cho con trai thứ 3 nhà nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Mới đây, trang QQ bất ngờ đưa tin về việc truyền thông Hong Kong đang bấn loạn trước bản di chúc của Châu Tinh Trì. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nội dung bản di chúc không được tiết lộ. Tuy nhiên, điều khiến ai nấy đều ngỡ ngàng chính là việc vị đạo diễn nổi tiếng này quyết định để lại toàn bộ tài sản cho con trai thứ 3 của nữ diễn viên Trương Bá Chi.

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Trương Bá Chi được Châu Tinh Trì dìu dắt bước vào làng giải trí - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, giới giải trí đều biết rõ về mối quan hệ thân thiết giữa Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên chính là một trong những nàng thơ được “Vua phim hài Hong Kong” yêu mến nhất. Thế nhưng, đến mức để lại toàn bộ tài sản cho con trai Trương Bá Chi thì thật quá sức tưởng tượng.

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Nam đạo diễn để lại toàn bộ gia sản cho con trai Trương Bá Chi? - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người bán tín bán nghi về độ xác thực của nó. Trong hoàn cảnh Châu Tinh Trì không có con và mối quan hệ đặc biệt của ông với Trương Bá Chi thì bản di chúc này cũng có khả năng là thật. Một số khác lại cho rằng vị đạo diễn nổi tiếng này chính là “người đàn ông bí ẩn” của Trương Bá Chi.

Tuy nhiên, trang QQ đã xác minh thông tin này là giả. Trên thực tế, phía đại diện của Trương Bá Chi không ngừng phủ nhận Châu Tinh Trì là cha đứa bé. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức đồng nghiệp thân thiết.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Châu Tinh Trì Sao Hong Kong

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