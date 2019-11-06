Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lộ dấu hiệu tái hợp gây xôn xao cộng đồng mạng?

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tái hợp vì các con đang trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung.

Dù đã ly hôn nhưng những thông tin xoay quanh cặp đôi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau khi sinh quý tử thứ 3, nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư với công chúng. Trong khi đó, Tạ Đình Phong vẫn hạnh phúc bên tình mới Vương Phi.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đưa tin Tạ Đình Phong và Vương Phi đã “đường ai nấy đi”. Theo đó, nam diễn viên có ý định hàn gắn tình cảm với Trương Bá Chi. Thậm chí nguồn tin này còn tiết lộ, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã cùng đến sân bay để tiễn cậu con trai cả Lucas sang Mỹ du học.

Trước đó, paparazzi còn chụp được khoảnh khắc Vương Phi bước ra từ căn hộ của chồng cũ Lý Á Bằng lúc nửa đêm với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tin tức được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đã không ngừng bàn tán và bán tín bán nghi trước độ xác thực của nó. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định tái hợp có thể là vì muốn chăm sóc tốt cho các con.

Giữa lúc cộng đồng mạng còn đang mải đồn đoán thì trang QQ đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ tin đồn này. Cụ thể, theo QQ, đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Nguyên nhân là do việc cậu cả Lucas nhà Trương Bá Chi đi du học Mỹ là sai sự thật.

Theo QQ, tin đồn Trương Bá Chi tái hợp chồng cũ là vô căn cứ - Ảnh: Internet

Được biết, Lucas mới gặp chấn thương ở chân và phải mất khoảng nửa năm để hồi phục. Chính vì vậy, việc cậu bé đi du học ngay lúc này là điều không thể.

Rộ tin Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi con, Trương Bá Chi bị nghi bỏ bê cậu cả Lucas Mạng xã hội xứ Trung đang rộ lên tin đồn Tạ Đình Phong muốn giành lại quyền nuôi hai con lớn vì nữ diễn viên Trương Bá Chi chỉ chăm chăm lo cho quý tử thứ 3.

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