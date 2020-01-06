Thừa nhận là bố con trai út Trương Bá Chi, ‘Vua hài’ Châu Tinh Trì chuẩn bị sẵn di chúc để chia tài sản cho hai mẹ con?

Sao quốc tế 06/01/2020 15:42

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xôn xao trước thông tin Châu Tinh Trì thừa nhận mối quan hệ đặc biệt với nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Từ sau khi sinh quý tử thứ 3 cho đến khi công khai mặt con, nữ diễn viên Trương Bá Chi chưa một lần nhắc đến bố của Marcus. Cũng chính vì vậy mà công chúng càng thêm tò mò về danh tính bố đẻ của con trai Trương Bá Chi.

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Danh tính về người bố bí ẩn của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi vẫn là một ẩn số với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin giải trí xứ Trung bất ngờ tiết lộ Châu Tinh Trì chính là người tình bí ẩn của người đẹp họ Trương. Theo đó, chính “Vua hài” đã thừa nhận mình là bố của Marcus trong một bài phỏng vấn gần đây. Đồng thời cho biết đã viết di chúc để lại toàn bộ gia sản tích lũy bấy lâu cho hai mẹ con nữ diễn viên.

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Châu Tinh Trì thừa nhận là bố con trai thứ 3 của Trương Bá Chi? - Ảnh: Internet

Được biết, nguyên nhân khiến Châu Tinh Trì giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại là vì Trương Bá Chi quyết định sinh con khi chưa hỏi ý kiến của nam đạo diễn. Tuy nhiên, giờ đây cậu bé càng lớn càng kháu khỉnh, đáng yêu nên Châu Tinh Trì không thể ngó lơ được nữa.

Trước tin đồn này, netizen xứ Trung không khỏi hoang mang và nghi ngờ tính xác thực của thông tin.

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Châu Tinh Trì là người đưa tên tuổi của Trương Bá Chi lên hàng sao - Ảnh: Internet

Đáp trả lại những ồn ào này, Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ Châu Tinh Trì là một người vô cùng kiêu ngạo nên không dễ để có thể hợp tác với ông trong những tác phẩm điện ảnh.

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