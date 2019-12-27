Không phải vì Vương Phi, truyền thông Hong Kong tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Tạ Đình Phong và nữ diễn viên Trương Bá Chi vẫn được công chúng quan tâm.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi đình đám Tạ Đình Phong và nữ diễn viên Trương Bá Chi ly hôn. Theo đó, lý do thực sự khiến cả hai tan vỡ không phải đến từ phía Vương Phi mà là do Tạ Đình Phong có con riêng với quản lý. Hiện tại, cô bé đã 8 tuổi. Trương Bá Chi ly hôn vì Tạ Đình Phong có con gái riêng - Ảnh: Internet Truyền thông Hong Kong còn cho biết Tạ Đình Phong và quản lý cũ Hoắc Vấn Hy có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Đây chính là người đã ở bên nam diễn viên suốt 23 năm.

Tạ Đình Phòng và Hoắc Vấn Hy - Ảnh: Internet Năm 2011, Hoắc Vấn Hy gây bất ngờ khi tạm dừng công việc và sang nước ngoài du học. Sau khi trở về nước, cô vướng nghi vấn mang thai và đã bí mật sinh con. Hai năm sau, quản lý cũ của Tạ Đình Phong thừa nhận cô có một con gái và Tạ Đình Phong chính là người giúp đỡ cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Nam diễn viên cũng là người đầu tiên Hoắc Vấn Hy chia sẻ về việc mang thai. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang và nghi ngờ về độ xác thực của nó.

Nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi ly hôn không phải vì Vương Phi - Ảnh: Internet Ngay sau khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều blogger giải trí đã cho biết nguồn tin mà báo chí Hong Kong đăng tải không chính xác. Nguyên nhân là vì Hoắc Vấn Hy đã từng lên tiếng giải thích về mối quan hệ với Tạ Đình Phong chỉ là bạn bè thân thiết. Hoắc Vấn Hy có con với bạn trai cũ - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Hoắc Vấn Hy có thai với bạn trai cũ chứ không phải Tạ Đình Phong. Sở dĩ cô báo tin cho nam diễn viên là vì tin tưởng anh và muốn hỏi ý kiến của anh về việc mang thai. Hoắc Vấn Hy rất biết ơn Tạ Đình Phong vì anh đã hết lòng giúp đỡ cô trong thời gian sinh con.

Vì tiền, Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4? Nhiều người không khỏi hoang mang khi có thông tin cho rằng Trương Bá Chi chuẩn bị sinh con thứ 4.

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