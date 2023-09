Truyền thông Hong Kong gây chú ý khi đưa tin nữ diễn viên Trương Bá Chi đã tạm dừng kinh doanh cửa hàng thời trang để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên.

Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng và trường học đã tạm ngừng hoạt động để ngăn chặn nguy cơ lây lan nhanh dịch bệnh.

Mới đây, truyền thông Hong Kong cho biết nữ diễn viên Trương Bá Chi đã đóng cửa hàng thời trang để đảm bảo tình hình sức khỏe cho nhân viên.

Nữ diễn viên Trương Bá Chi quyết định đóng cửa hàng thời trang - Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện quản lý cửa hàng của Trương Bá Chi chia sẻ rằng, nữ diễn viên rất lo lắng cho sự an toàn của nhân viên. Chính vì vậy, cô đã quyết định đợi hết dịch mới kinh doanh trở lại: “Khi dịch bệnh mới bùng phát, Bá Chi đã bảo nhân viên đừng đến cửa hàng nữa, an toàn là quan trọng nhất. (Có bắt nhân viên nghỉ không lương?) Không, phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên. (Nhưng sao có nhân viên đến cửa hàng?) Họ rất tốt, chủ động đến để phụ giúp dọn dẹp, để cửa hàng vẫn luôn sạch sẽ”.

Trương Bá Chi được khen ngợi vì lo lắng cho nhân viên dù kinh doanh đang thua lỗ - Ảnh: Internet

Dù không có doanh thu nhưng người đẹp Hong Kong vẫn trả lương cho nhân viên để cùng họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tiết lộ của người quản lý, tiền mặt bằng cùng với lương nhân viên ít nhất cũng lên đến sáu chữ số, cũng có nghĩa là doanh thu thời gian qua luôn trong tình trạng báo động. Dẫu vậy, Trương Bá Chi quyết không để nhân viên của mình chịu thiệt. Trong khi đó, cô đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ.

Hành động này của vợ cũ Tạ Đình Phong nhận được “cơn mưa” lời khen từ netizen xứ Trung.

