Hậu bị chê bai tạo hình ‘cái bang’, Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen nức nở với phân cảnh mạo hiểm trong ‘Hữu phỉ’

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của bộ phim đã bị rò rỉ trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung. Qua những hình ảnh đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục cổ trang màu xanh lam và nhân viên luôn ở bên cạnh để giúp cô mang thiết bị an toàn. Khi được đưa lên cao, Triệu Lệ Dĩnh không hề tỏ vẻ lo lắng, thậm chí còn vui vẻ xem phong cảnh trước khi ghi hình.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vì dịch Covid-19 hoành hành, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại phim trường và tiếp tục ghi hình cho “ Hữu phỉ ”.

Khi được nhân viên đeo giúp thiết bị an toàn, dù phải chờ đợi, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất bình tĩnh và không tỏ thái độ gì. Điều này đã giúp cô nhận về nhiều bình luận tích cực từ khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, cảnh quay này có độ khó cao và khá nguy hiểm nhưng nàng “Minh Lan” vẫn chọn cách tự thân vận động, không dùng diễn viên đóng thế. Cách làm việc đầy tâm huyết và chuyên nghiệp của bà xã Phùng Thiệu Phong nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Triệu Lệ Dĩnh nhàn nhã ngồi đợi ghi hình - Ảnh: Internet

Nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh rất phù hợp với vai diễn này - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn được khen biết cách giữ dáng. Bởi lẽ sau thời gian nghỉ ngơi dài hạn, cô thậm chí còn ốm đi chứ không hề mập lên.

Tạo hình bị chê trước đó của cô - Ảnh: Internet

Trước đó, khi lộ tạo hình mới, nữ diễn viên đã bị cư dân mạng chê bai vì cho rằng trang phục giống đồ “cái bang”. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng vì trang phục của đoàn phim không lột tả được nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh.