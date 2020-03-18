Tiết lộ BLACKPINK chưa từng có nhân viên nam, nhân viên YG hé lộ nguyên nhân khiến ai nấy đều ‘bật ngửa’?

Sao quốc tế 18/03/2020 17:46

Mới đây, cư dân mạng xứ Hàn đang không ngừng xôn xao trước phát ngôn của một nhân vật tự cho là cựu nhân viên YG về nhóm nhạc đình đám BLACKPINK.

Vừa qua, một đoạn clip ghi lại cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên YG đã được chia sẻ lên Youtube và thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đoạn clip, người đàn ông này tự nhận là cựu nhân viên YG và hé lộ nhiều sự thật bất ngờ về các nghệ sĩ của công ty giải trí đình đám này.

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Một nhân viên YG bất ngờ tiết lộ những thông tin ít người biết về BLACKPINK - Ảnh: Internet

Nhắc đến BLACKPINK, người đàn ông này cho biết xung quanh 4 cô gái không hề có sự xuất hiện của nhân viên nam. Nguyên nhân là vì họ quá xinh đẹp, điều này đã khiến không ít cư dân mạng bất ngờ. Một số người để lại bình luận: “Hóa ra mọi nguyên do đều xuất phát từ việc xinh đẹp, đẹp quá cũng khổ thật nhỉ”, “Tội gái tôi, xinh quá cũng nhiều vấn đề”…

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BLACKPINK không có nhân viên nam? - Ảnh: Internet

Chưa hết, cựu nhân viên YG còn tiết lộ sự gắt gao trong vấn đề quản lý nghệ sĩ nữ của công ty: “BLACKPINK có thể làm việc dưới trướng YG thật nhưng trên thực tế Teddy (The Black Label) mới là người chịu trách nhiệm chính về các cô gái. Cả 4 thành viên BLACKPINK đều xinh đẹp nên Teddy ghét nhìn cảnh đám đàn ông vây quanh họ lắm. Lý do mà chỉ có nhân viên nữ ở cạnh BLACKPINK cũng là như thế”.

Sau khi clip này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự khó chịu trước tiết lộ của cựu nhân viên YG: “Chắc anh ta lại nói bậy rồi, tôi nhìn thấy xung quanh BLACKPINK vẫn có nhiều nhân viên là nam mà”, “Nghĩ sao vậy, quản lý của các cô ấy đều là nam”, “Dạo này nhiều người hay tự xưng là cựu nhân viên nhỉ”, “Cứ nói cựu nhân viên là tin à”…

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Quản lý nam của BLACKPINK - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài phỏng vấn này đã được chuyển sang chế độ riêng tư sau khi bị dân mạng tổng tấn công.

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Từ khóa:   YG nhóm nhạc Hàn Quốc sao Hàn

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