Fan Tiêu Chiến quyên góp 10 tỷ chống dịch nhưng bị cho là ‘tẩy trắng’, truyền thông phớt lờ không thèm tri ân

Mới đây, tạp chí danh tiếng “Vogue” xứ Trung đã đăng bài tri ân đến những fandom nghệ sĩ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 nhưng không đả động đến fan Tiêu Chiến.

Sau sự việc người hâm mộ của nam diễn viên Tiêu Chiến report trang AO3 thì netizen xứ Trung đã dần mất hảo cảm với mỹ nam “Trần tình lệnh”. Thậm chí, việc Tiêu Chiến và fan của anh đóng góp phòng chống dịch bệnh cũng bị cho là “tẩy trắng”.

Fandom Tiêu Chiến ủng hộ 10 tỷ đồng chống dịch - Ảnh: Internet

Theo danh sách được công bố, trong khoảng 10 ngày phát động quyên góp, fan Tiêu Chiến đã ủng hộ số tiền lên đến 2,84 triệu NDT (khoảng 9,6 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, họ còn quyên góp 65.000 đôi găng tay cao su y tế dùng một lần cho 11 bệnh viện tại Vũ Hán. Theo đó, tổng chi phí mà fan Tiêu chiến bỏ ra là hơn 3 triệu NDT (tương đương 10 tỷ VNĐ).

Có thể nói, fandom của Tiêu Chiến là cộng đồng người hâm mộ quyên góp nhiều nhất trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, tạp chí thời trang danh tiếng nhất Trung Quốc “Vogue China” đã đăng bài viết cảm ơn và tri ân đến những fandom nghệ sĩ ủng hộ chống dịch như fan Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Dương Tử... Tuy nhiên, danh sách này không hề nhắc đến fan Tiêu Chiến dù người hâm mộ của anh đóng góp nhiều nhất.

Tạp chí Vogue không hề nhắc đến fan Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng hình ảnh của Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng “tẩy chay” nên các thương hiệu, tạp chí nổi tiếng đều e ngại khi nhắc đến tên nam diễn viên. Hiện tại, dù sự việc này đã phần nào lắng xuống nhưng dư luận vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với Tiêu Chiến và fandom của anh chàng.

Tiêu Chiến bị antifan chỉ trích ‘ngó lơ’ việc quyên góp chống dịch Covid-19 nhưng sự thật là gì? Theo thông tin tiết lộ, nam diễn viên Tiêu Chiến đã quyên góp nhiều vật dụng cần thiết cho bệnh viện để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-tieu-chien-quyen-gop-10-ty-chong-dich-nhung-bi-cho-la-tay-trang-truyen-thong-phot-lo-khong-them-tri-an-354571.html