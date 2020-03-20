Tiêu Chiến bị antifan chỉ trích ‘ngó lơ’ việc quyên góp chống dịch Covid-19 nhưng sự thật là gì?

Theo thông tin tiết lộ, nam diễn viên Tiêu Chiến đã quyên góp nhiều vật dụng cần thiết cho bệnh viện để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi bị netizen xứ Trung “tẩy chay”, nhất cử nhất động của nam diễn viên Tiêu Chiến luôn là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Khoảng thời gian gần đây, mỹ nam “Trần tình lệnh” liên tục nhận về hàng loạt chỉ trích vì không ủng hộ Vũ Hán chống dịch. Nguyên nhân là vì phòng làm việc của nam diễn viên và bản thân Tiêu Chiến không hề nhắc đến chuyện này.

Việc Tiêu Chiến không quyên góp chống dịch được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xứ Trung – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một bảng danh sách quyên góp vật dụng của Tiêu Chiến bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội. Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy phòng làm việc của Tiêu Chiến quyên góp tổng cộng 20 mặt nạ trùm đầu, 100 hộp lọc P3, 40 túi lọc bông cho công tác phòng dịch. Được biết, đây đều là những vật dụng khan hiếm tại bệnh biện trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Danh sách vật dụng chống dịch Tiêu Chiến quyên góp - Ảnh: Internet

Như vậy, trên thực tế, Tiêu Chiến đã âm thầm quyên góp ủng hộ việc phòng dịch. Những thông tin trước đó bị antifan lan truyền đều không chính xác.

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến vì những thông tin về anh ngày càng hiếm hoi. Trên trang cá nhân, ngôi sao “Trần tình lệnh” không cập nhật bất kỳ trạng thái nào, lịch trình của anh chàng cũng không được tiết lộ.

Hình ảnh Tiêu Chiến bị ảnh hưởng không nhỏ sau scandal - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, làn sóng phản đối Tiêu Chiến đến từ netizen xứ Trung vẫn chưa hề hạ nhiệt. Bằng chứng là cách đây không lâu, khán giả đã gạt bỏ Tiêu Chiến khỏi danh sách đề cử diễn viên cho bộ phim mới mang tên “Cùng bên nhau”. Theo đó, “Cùng bên nhau” là dự án phim xoay quanh những câu chuyện có thật xảy ra trong đại dịch Vũ Hán.

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