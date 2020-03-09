Động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang nhận về những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng xứ Hàn.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng nổ tại Hàn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Kbiz đã chung tay quyên góp ủng hộ người dân phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên Song Hye Kyo lại không tham gia chiến dịch này và phải nhận về làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng xứ Hàn.

Song Hye Kyo bị cho là thờ ơ trước dịch bệnh – Ảnh: Internet

Dẫu vậy, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” dường như không mấy để tâm đến điều này. Mới đây, Song Hye Kyo còn đăng tải một đoạn clip chúc mừng tạp chí Harper’ Bazaar Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 15 năm. Trước đó, cô nàng đã trở thành người mẫu trang bìa của tạp chí danh tiếng này.

Nữ diễn viên trên bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Qua đoạn clip được chia sẻ, Song Hye Kyo mặc áo kẻ ca rô trẻ trung. Nữ diễn viên gửi lời chào tới người hâm mộ xứ Chùa vàng và không quên bày tỏ niềm vui trong quá trình thực hiện bộ ảnh ấn tượng cho tạp chí Harper’ Bazaar Thái Lan.

Việc Song Hye Kyo công khai làm clip ủng hộ tạp chí nước ngoài thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã nhận ra đây là clip mới được thực hiện tại Hàn Quốc. Hành động của người đẹp họ Song đã “chọc tức” netizen xứ Hàn. Nguyên nhân là vì cô không hề lên tiếng động viên hay quyên góp hỗ trợ đất nước trong thời điểm khó khăn, dù trước đó nữ diễn viên từng chia sẻ clip ủng hộ Vũ Hán.

Giữa những ồn ào này, vợ cũ Song Joong Ki vẫn rất bình tĩnh và tập trung hoàn thành những dự án công việc của riêng mình.

Bị chỉ trích vô tâm trước tình hình dịch bệnh ở Hàn, Song Hye Kyo gây bất ngờ khi xuất hiện trên bìa tạp chí Thái Lan Giữa làn sóng chỉ trích của netizen xứ Hàn, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Thái Lan.

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