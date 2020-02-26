Chụp ảnh cùng đàn em kém 15 tuổi, mặt mộc của Song Hye Kyo gây ngỡ ngàng

Sao quốc tế 26/02/2020 17:54

Bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo và đàn em kém 15 tuổi Shin Huyn Ji bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng xứ Hàn.

Mới đây, người mẫu Shin Huyn Ji đã đăng tải loạt hình ảnh thân thiết giữa cô và nữ diễn viên Song Hye Kyo lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chị luôn xinh đẹp mãi mãi”. Dưới bài đăng, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” cũng ngay lập tức bình luận: “Chị yêu em”.

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Những bức ảnh được chụp hết sức ngẫu nhiên, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cả hai người đẹp trông vô cùng thân thiết và vui vẻ. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi biết Shin Huyn Ji kém Song Hye Kyo đến 15 tuổi. Bởi lẽ, trông cả hai chẳng khác gì bạn bè đồng trang lứa.

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Cách biệt 15 tuổi nhưng cặp chị em xinh đẹp này vẫn gần gũi, thân thiết như những người bạn đồng trang lứa - Ảnh: Internet

Được biết, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” sinh năm 1981, còn người mẫu Shin Hyun Ji sinh năm 1996. Có thể thấy, Song Hye Kyo vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 39. Đặc biệt, mặt mộc không son phấn của cô được nhận xét là vô cùng hoàn hảo và chẳng hề kém cạnh cô em Shin Hyun Ji.

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Những hình ảnh thân thiết khác của hai chị em - Ảnh: Internet

Trong phần bình luận, netizen xứ Hàn đã để lại nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc của Song Hye Kyo.

Hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tụ tập cùng bạn bè thân thiết. Dường như, đây mới chính là hạnh phúc bình yên mà người đẹp mong muốn.

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Bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên trang Instagram cá nhân đang thu về sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

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