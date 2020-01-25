Khoe ảnh đón Tết độc thân đầu tiên bên nhân vật đặc biệt này, Song Hye Kyo liền lọt top Naver

Sao quốc tế 25/01/2020 16:58

Bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo trên trang Instagram cá nhân đang thu về sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa đăng tải một bức ảnh lên trang Instagram cá nhân để chia sẻ về cái Tết độc thân đầu tiên của cô sau khi ly hôn Song Joong Ki.

Cụ thể, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” chia sẻ khoảnh khắc ôm chú cún cưng đáng yêu Boonhong kèm dòng chú thích: “Boonhong của tôi”. Có thể thấy, Song Hye Kyo đã đón một cái Tết bình yên bên “người bạn” thân thiết của mình. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng nữ diễn viên dường như có chút cô đơn trong không khí rộn ràng của năm mới.

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Trên mạng xã hội, Song Hye Kyo chia sẻ bức ảnh cún cưng nằm gọn trong vòng tay cô – Ảnh: IG

Ngay lập tức, chủ đề Song Hye Kyo đón Tết cùng một nhân vật đặc biệt đã lên top tìm kiếm trên Naver (Cổng thông tin trực tuyến lớn nhất xứ Hàn). Bức ảnh trên Instagram của nữ diễn viên cũng nhanh chóng lọt top trending trên Naver.

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Sau biến cố gia đình, Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần và vui vẻ hơn - Ảnh: IG

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Cô biết cách yêu thương bản thân và tận hưởng niềm vui bên những người bạn thân thiết - Ảnh: IG

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo tạm ngưng công việc diễn xuất và chỉ tập trung làm người mẫu đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Trên mạng xã hội, cô liên tục chia sẻ những chuyến du lịch khắp nơi cùng hội bạn thân. Được biết, Song Hye Kyo sẽ sang Mỹ du học một thời gian ngắn trước khi trở lại với phim ảnh.

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Bức ảnh thân mật giữa nam diễn viên Song Joong Ki và mỹ nhân ngoại quốc tại Colombia bất ngờ thu hút sự chú ý của netizen.

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