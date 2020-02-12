Giữa tin đồn Song Hye Kyo tái hôn, phản ứng của Song Joong Ki gây ngỡ ngàng

Sao quốc tế 12/02/2020 17:41

Ngay sau khi tin đồn nữ diễn viên Song Hye Kyo chuẩn bị tái hôn được lan truyền, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời”.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ vướng phải tin đồn chuẩn bị tái hôn. Theo đó, tin tức này bắt nguồn từ truyền thông Hong Kong. Cụ thể, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” được cho là đã tìm được bến đỗ mới bên một người đàn ông điển trai, giàu có và gia thế hơn hẳn Song Joong Ki.

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Cộng đồng mạng xôn xao trước tin Song Hye Kyo sắp tái hôn - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin Song Hye Kyo chuẩn bị lên xe hoa lần hai vẫn chưa được xác thực nhưng nhiều người vẫn tò mò về động thái của Song Joong Ki.

Trước những ồn ào này, phía Song Hye Kyo chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thay vào đó, mỹ nhân sinh năm 1981 tỏ ra khá bình thản khi thoải mái tụ tập cùng hội bạn thân thiết.

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Song Hye Kyo vui vẻ tụ tập bạn bè và không để tâm đến những tin đồn vô căn cứ - Ảnh: Internet

Về phần Song Joong Ki, anh cũng chẳng mấy chú ý đến những tin đồn liên quan đến vợ cũ. Nam diễn viên “Hậu duệ của mặt trời” đang bận rộn với lịch trình dày đặc ở nước ngoài. Mới đây, một người hâm mộ đã bắt gặp Song Joong Ki trên đường phố Cartagena (Colombia) cùng người quản lý và một số thành viên trong đoàn phim.

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Song Joong Ki bận rộn với lịch trình tại Colombia - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam diễn viên Song Joong Ki đã hoàn thành bộ phim điện ảnh khoa học giả tưởng “Victory” và đang thực hiện ghi hình cho bom tấn “Bogota” ở Colombia. Được biết, mỹ nam “Hậu duệ mặt trời” sẽ ở Colombia khoảng vài tháng để hoàn thành các cảnh quay tại đây.

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Mới đây, bức ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo tựa đầu thân mật bên nam diễn viên “Burning” đã gây sốt mạng xã hội xứ Hàn.

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