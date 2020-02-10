Giữa tin đồn sắp tái hôn, Song Hye Kyo bất ngờ lộ ảnh thân mật bên người đàn ông này

Mới đây, bức ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo tựa đầu thân mật bên nam diễn viên “Burning” đã gây sốt mạng xã hội xứ Hàn.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin nữ diễn viên Song Hye Kyo chuẩn bị tái hôn. Theo đó, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” đã tìm được hạnh phúc mới bên người yêu điển trai, có gia thế và giàu có “ăn đứt” chồng cũ Song Joong Ki. Ngay lập tức, tin đồn này đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Song Hye Kyo sắp tái hôn? - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh Song Hye Kyo tụ tập cùng bạn bè bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục tối màu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai một người đàn ông. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông này chính là bạn thân của Song Hye Kyo - nam diễn viên Yoo Ah In.

Hình ảnh nữ diễn viên bên bạn bè - Ảnh: Internet

Dường như trước tin đồn tái hôn, Song Hye Kyo chẳng mấy bận tâm. Cô vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống bên những người thương yêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Song Hye Kyo lộ ảnh thân mật với Yoo Ah In. Được biết, cả hai vốn là bạn thân nhiều năm và thường xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc thân mật.

Song Hye Kyo và Yoo Ah In vốn rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn giữ im lặng trước mọi thị phi để tập trung cho công việc. Hiện tại, Song Hye Kyo chưa nhận bất kỳ dự án phim ảnh nào. Thay vào đó, cô chỉ làm đại diện cho các nhãn hàng và dành thời gian để nghỉ ngơi.

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