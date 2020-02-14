Bất chấp tin đồn kết hôn, Song Hye Kyo tái xuất với hình tượng mới đầy trẻ trung khiến fan bấn loạn

Sao quốc tế 14/02/2020 15:20

Loạt ảnh quảng cáo mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến fan ngỡ ngàng vì hình tượng đầy khác lạ và trẻ trung của cô.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục vướng phải tin đồn có tình mới và sắp tái hôn. Trước những ồn ào này, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” chọn cách giữ im lặng và thoải mái tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu.

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Song Hye Kyo không mấy bận tâm về những tin đồn vô căn cứ - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp bất ngờ gây chú ý khi tái xuất với bộ ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo trông vô cùng trẻ trung với mái tóc xoăn xù cá tính và lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Gió mùa đông năm ấy” còn ghi điểm nhờ đôi chân thon dài nuột nà.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc xoăn xù vừa đáng yêu, vừa cá tính – Ảnh: Internet

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Nhan sắc xinh đẹp và làn da mịn màng bất chấp thời gian của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

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Dù chiều cao khá khiêm tốn nhưng Song Hye Kyo vẫn ghi điểm nhờ đôi chân thon gọn – Ảnh: Internet

Có thể thấy, ở tuổi 39, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ xinh đẹp rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Ngay sau khi bộ ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, màn “lột xác” của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang tạm ngưng công việc diễn xuất để dành thời gian nghỉ ngơi. Trái ngược với chồng cũ Song Joong Ki, cô không tránh né truyền thông mà thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí với tư cách người đại diện thương hiệu.

Giữa tin đồn Song Hye Kyo tái hôn, phản ứng của Song Joong Ki gây ngỡ ngàng

Giữa tin đồn Song Hye Kyo tái hôn, phản ứng của Song Joong Ki gây ngỡ ngàng

Ngay sau khi tin đồn nữ diễn viên Song Hye Kyo chuẩn bị tái hôn được lan truyền, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời”.

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