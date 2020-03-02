Bị chỉ trích vô tâm trước tình hình dịch bệnh ở Hàn, Song Hye Kyo gây bất ngờ khi xuất hiện trên bìa tạp chí Thái Lan

Sao quốc tế 02/03/2020 11:23

Giữa làn sóng chỉ trích của netizen xứ Hàn, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Thái Lan.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng nổ tại Hàn, nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Park Seo Joon, IU, Kim Go Eun, Yoo Jae Suk, Son Ye Jin… đều chung tay quyên góp ủng hộ người dân phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, nữ diễn viên Song Hye Kyo lại bị dân mạng chỉ trích vì thờ ơ trước dịch bệnh và không hề quyên góp hỗ trợ cho quê nhà Daegu. Trong khi đó, chồng cũ của cô – nam diễn viên Song Joong Ki đã “mạnh tay” chi 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh.

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Song Joong Ki chi 2 tỷ quyên góp ủng hộ Hàn Quốc giữa lúc dịch bệnh hoành hành - Ảnh: Internet

Ngay khi làn sóng chỉ trích Song Hye Kyo vẫn còn râm ran thì nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” lại gây chú ý khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper’s Bazaar Thái Lan.

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Song Hye Kyo cá tính trên bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Xuất hiện với trang phục cá tính đến từ nhà mốt danh tiếng, mỹ nhân sinh năm 1981 gây ấn tượng với kiểu tóc ép thẳng đầy trẻ trung và cá tính. Bên cạnh đó, lối trang điểm tự nhiên còn làm bật lên vẻ đẹp thách thức thời gian của Song Hye Kyo.

Ngay lập tức, hình ảnh này của nữ diễn viên được người hâm mộ chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng tỏ ra khó chịu khi Song Hye Kyo chỉ mải mê phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng bị chỉ trích khi ủng hộ Vũ Hán mà “bỏ quên” cả Hàn Quốc.

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Nữ diễn viên tích cực hoạt động tại Trung và Thái - Ảnh: Internet

Được biết, từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, người đẹp hiếm khi tham gia các hoạt động công khai tại Hàn Quốc mà chỉ góp mặt ở các sự kiện được tổ chức ở các nước khác.

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Sau khi kết thúc công việc tại Milan, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã vội trở về Hàn Quốc giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki Park Seo Joon

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