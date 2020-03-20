Nhiễm Covid-19 tại Anh, Trương Thiết Lâm dự định về nước ‘lánh nạn’?

Sao quốc tế 20/03/2020 16:50

Nam diễn viên nổi tiếng Trương Thiết Lâm bị đồn dương tính với Covid-19 tại Anh và đang muốn về Trung Quốc điều trị.

Ngày 20/3, cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục với thông tin nam diễn viên gạo cội Trương Thiết Lâm nhiễm Covid-19 tại Anh và đang dự định về nước điều trị. Ngay sau đó, người quản lý đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định từ tết đến nay “Càn Long” Trương Thiết Lâm đều sống ở Bắc Kinh. Vậy nhưng sau khi đăng thông tin này trên trang cá nhân, người quản lý lại vội vàng xóa bỏ khiến nhiều người tin rằng những tin đồn liên quan đến Trương Thiết Lâm là thật.

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Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai vua Càn Long trong 'Hoàn Châu Cách Cách'

Dư luận nước này khá bất bình với trường hợp của Trương Thiết Lâm. Họ cho rằng lúc Trung Quốc là tâm dịch Covid-19, nam diễn viên họ Trương đã sang Anh “lánh nạn”. Đến khi dịch bệnh bùng phát tại Anh thì Trương Thiết Lâm lại chuẩn bị về nước để điều trị. Nam diễn viên gạo cội đã nhận rất nhiều bình luận không hay.

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Nhiều netizen chỉ trích Trương Thiết Lâm khi có tin đồn ông nhiễm Covid-19 tại Anh và muốn về Trung Quốc điều trị

Không chịu nổi sức ép từ dư luận, chiều ngày 20/3 người quản lý của Trương Thiết Lâm chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định từ Tết đến nay Trương Thiết Lâm chưa rời khỏi Bắc Kinh. Người này cũng khẳng định sức khỏe hiện tại của Trương Thiết Lâm rất tốt.

Theo Sohu, trước đây Trương Thiết Lâm từng đi du học tại Anh, sau đó đã đổi quốc tịch. Trong thời gian sống tại Anh, Trương Thiết Lâm đã lấy vợ và sinh con nhưng đã ly hôn. Những năm gần đây, nam diễn viên họ Trương chỉ sống tại Trung Quốc.

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Người quản lý của Trương Thiết Lâm đã lên tiếng phủ nhận tin đồn

Trương Thiết Lâm nổi tiếng khi tham gia “Hoàn Châu Cách Cách” cùng Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… Sau thành công của bộ phim này, Trương Thiết Lâm còn gây ấn tượng với nhiều vai diễn khác. Tuy nhiên, với nhiều người, nhân vật “Hoàng A Mã” chính là vai diễn để đời của Trương Thiết Lâm.

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Từ khóa:   Hoàn Châu Cách Cách Lâm Tâm Như Covid-19

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