Đang đóng phim ở nước ngoài, Song Joong Ki vẫn quyên góp số tiền 'khủng' chống dịch Covid-19

Giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành tại Hàn Quốc, dù đang đóng phim ở nước ngoài nhưng Song Joong Ki vẫn quyên góp gần 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Sina dẫn tin truyền thông Hàn Quốc cho hay, ngày 27/2 chồng cũ của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã quyên góp 100 triệu won cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc. Dù đang đóng phim tại Colombia nhưng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc ngày càng phức tạp, Song Jong Ki đã chung tay giúp đỡ công tác chống dịch bệnh tại quê nhà. Sau khi nam tài tử họ Song quyên góp, công ty quản lý của anh mới biết chuyện này.

Trước tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc ngày càng phức tạp, nam diễn viên Song Joong Ki đã quyên góp 100 triệu won cho công tác chống dịch Covid-19

Ngoài Song Joong Ki, rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như: Park Seo Joon, Son Ye Jin, Lee Young Ae, Lee Byung Hun… đều quyên góp tiền, khẩu trang giúp cộng đồng nhanh chóng khống chế và đẩy lùi dịch Covid-19.

Dường như Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã lấy lại cân bằng sau 8 tháng ly hôn

Sau khi ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki ít xuất hiện trước truyền thông. Anh tập trung toàn lực cho vai diễn trong các dự án phim truyền hình và phim điện ảnh mà mình tham gia. Trong khi đó, Song Hye Kyo vẫn đều đặn tham gia các sự kiện quốc tế. Hậu ly hôn, vợ cũ của Song Joong Ki ngày càng xinh đẹp và thành công. Nhiều người hâm mộ cho rằng dường như cả hai đã lấy lại cân bằng sau 8 tháng ly hôn.

Bị anh em cùng công ty coi thường, Song Joong Ki ‘khó sống’ trong showbiz Hàn? Vốn từng được đánh giá rất cao nhưng sau khi ly hôn với Song Hye Kyo, sự nghiệp của Song Joong Ki dường như đang tuột dốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dong-phim-o-nuoc-ngoai-song-joong-ki-van-quyen-gop-so-tien-khung-chong-dich-covid-19-352118.html