Danh sách 5 người đẹp được sinh viên Trung Quốc ái mộ nhất, bất ngờ với vị trí đầu tiên

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều diễn viên sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vậy nhưng 5 người đẹp dưới đây được sinh viên của đất nước đông dân nhất thế giới này đặc biệt yêu mến.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là người đứng thứ 5 trong danh sách những diễn viên được sinh viên Trung Quốc yêu mến nhất. Trước đây Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng với khán giả bởi những vai diễn ngọt ngào, đáng yêu. Mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng khả năng diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu luôn được đánh giá rất cao.

Nữ diễn viên Dương Mịch gây ấn tượng với rất nhiều vai diễn

Dương Mịch tham gia làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình nữ diễn viên họ Dương đã có nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”… Với tài năng và nhan sắc hơn người, Dương Mịch đứng vị trí thứ 4 trong danh sách này.

Trịnh Sảng

Suốt một thời gian dài, Trịnh Sảng được ví von là biểu tượng thanh xuân của Trung Quốc

Sau thành công của bộ phim “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, Trịnh Sảng trở thành biểu tượng thanh xuân của thiếu niên Trung Quốc. Với nhan sắc ngọt ngào của mình, nữ diễn viên họ Trịnh đứng thứ 3 trong danh sách những người đẹp được sinh viên Trung Quốc yêu mến nhất.

Dương Tử

Nữ diễn viên Dương Tử đứng thứ 2 trong bảng danh sách này

Những năm vừa qua, sự nghiệp của Dương Tử có những bước thăng tiến vượt bậc. Hiện nay Dương Tử được ví von là nữ hoàng rating mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Cô được rất nhiều sinh viên của đất nước tỷ dân này yêu mến.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên dẫn đầu bảng danh sách này

Thật bất ngờ khi mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu trong bảng danh sách này. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất và vướng khá nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khó có ai bì kịp. Cô được sinh viên của các trường đại học tại Trung Quốc vô cùng ái mộ.