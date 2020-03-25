Danh sách 5 người đẹp được sinh viên Trung Quốc ái mộ nhất, bất ngờ với vị trí đầu tiên

Sao quốc tế 25/03/2020 07:17

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đều nằm trong danh sách này nhưng vị trí đầu tiên mới gây bất ngờ.

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều diễn viên sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vậy nhưng 5 người đẹp dưới đây được sinh viên của đất nước đông dân nhất thế giới này đặc biệt yêu mến.

Triệu Lệ Dĩnh

dien vien trieu le dinh 1
Phần lớn các bộ phim của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đều có rating rất cao

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là người đứng thứ 5 trong danh sách những diễn viên được sinh viên Trung Quốc yêu mến nhất. Trước đây Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng với khán giả bởi những vai diễn ngọt ngào, đáng yêu. Mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng khả năng diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu luôn được đánh giá rất cao.

Dương Mịch

dien vien trieu le dinh 2
Nữ diễn viên Dương Mịch gây ấn tượng với rất nhiều vai diễn

Dương Mịch tham gia làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình nữ diễn viên họ Dương đã có nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”… Với tài năng và nhan sắc hơn người, Dương Mịch đứng vị trí thứ 4 trong danh sách này.

Trịnh Sảng

dien vien trieu le dinh 3
Suốt một thời gian dài, Trịnh Sảng được ví von là biểu tượng thanh xuân của Trung Quốc

Sau thành công của bộ phim “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, Trịnh Sảng trở thành biểu tượng thanh xuân của thiếu niên Trung Quốc. Với nhan sắc ngọt ngào của mình, nữ diễn viên họ Trịnh đứng thứ 3 trong danh sách những người đẹp được sinh viên Trung Quốc yêu mến nhất.

Dương Tử

dien vien trieu le dinh 4
Nữ diễn viên Dương Tử đứng thứ 2 trong bảng danh sách này

Những năm vừa qua, sự nghiệp của Dương Tử có những bước thăng tiến vượt bậc. Hiện nay Dương Tử được ví von là nữ hoàng rating mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Cô được rất nhiều sinh viên của đất nước tỷ dân này yêu mến.

Địch Lệ Nhiệt Ba

dien vien trieu le dinh 5
Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên dẫn đầu bảng danh sách này

Thật bất ngờ khi mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu trong bảng danh sách này. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất và vướng khá nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khó có ai bì kịp. Cô được sinh viên của các trường đại học tại Trung Quốc vô cùng ái mộ.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch có khả năng tái hợp nhờ một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn?

Lưu Khải Uy và Dương Mịch có khả năng tái hợp nhờ một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn?

Điều khoản trong thỏa thuận ly hôn của nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ được hé lộ khiến nhiều fan tin rằng cặp đôi có cơ hội quay lại với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Lưu Khải Uy và Dương Mịch có khả năng tái hợp nhờ một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn?

Lưu Khải Uy và Dương Mịch có khả năng tái hợp nhờ một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn?

Netizen tiếp tục tìm được bằng chứng Dương Mịch và tình trẻ sống chung

Netizen tiếp tục tìm được bằng chứng Dương Mịch và tình trẻ sống chung

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến

Thời trang sân bay khiến virus Corona không thể tấn công của Dương Tử

Thời trang sân bay khiến virus Corona không thể tấn công của Dương Tử

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hé lộ kế hoạch kết hôn

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hé lộ kế hoạch kết hôn

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý