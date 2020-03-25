Sau ồn ào ‘cạch mặt’ vì sửa đổi kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh lộ mối quan hệ thật trên phim trường ‘Hữu phỉ’

Sao quốc tế 25/03/2020 14:26

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của “Hữu phỉ” tiếp tục bị rò rỉ khiến nhiều người bất ngờ về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh.

Sau thời gian nghỉ ngơi tránh dịch, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại phim trường để ghi hình cho “Hữu phỉ”. Trên mạng xã hội, những hình ảnh hậu trường của đoàn phim liên tục bị rò rỉ.

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Hình ảnh hậu trường rõ nét được đoàn phim chia sẻ - Ảnh: Internet

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải những khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh. Qua loạt hình ảnh được tiết lộ, cả hai nữ diễn viên đều tỏ ra vô cùng thân thiết, trò chuyện vui vẻ ở phim trường.

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Trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh trò chuyện khá vui vẻ - Ảnh: Internet

Trước đó, việc kịch bản “Hữu phỉ” bị thay đổi để thêm “đất diễn” cho nữ diễn viên mới Chu Khiết Quỳnh đã từng khiến Triệu Lệ Dĩnh nổi giận. Thậm chí trên Weibo, bà xã Phùng Thiệu Phong còn đăng bài ám chỉ việc sửa đổi kịch bản của đoàn phim. Sự việc này đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh.

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Triệu Lệ Dĩnh từng tức giận công khai chuyện ‘Hữu phỉ’ sửa đổi kịch bản trên Weibo, dù không chỉ đích danh nhưng cũng đủ để netizen xứ Trung nhận ra vấn đề - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh đều không bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ. Tuy người hâm mộ của cả hai gây chiến với nhau không ngừng nhưng ngoài đời, sự tương tác của các diễn viên đều vô cùng chuyên nghiệp.

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Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh khá thân thiết - Ảnh: Internet

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Một số hình ảnh khác trên phim trường - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ ngày “Hữu phỉ” đóng  máy và xác nhận lịch lên sóng.

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Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường “Hữu phỉ” đang nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Chu Khiết Quỳnh Triệu Lệ Dĩnh Hữu phỉ

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