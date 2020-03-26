Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra Angela Baby, nhan sắc trong ảnh quá khứ khác xa so với hiện tại

Sao quốc tế 26/03/2020 12:19

Loạt ảnh cũ của nữ diễn viên Angela Baby thuở chập chững bước chân vào làng giải trí khiến không ít người ngỡ ngàng.

Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cũ của nữ diễn viên Angela Baby lên mạng xã hội. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự quan tâm và bàn tán của netizen xứ Trung.

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Vẻ đẹp nữ thần của nữ diễn viên Angela Baby ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhuộm tóc vàng khá nổi bật nhưng nhan sắc lại nhạt nhòa, không gây nhiều ấn tượng. Thậm chí, nếu không nhắc tên, nhiều người khó nhận ra đây chính là Angela Baby - mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

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Nữ diễn viên thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet
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Cô nàng không sở hữu những đường nét nổi bật và sắc sảo như bây giờ - Ảnh: Internet

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Blogger này còn chia sẻ thêm một số hình ảnh của nữ diễn viên “Vân Trung Ca” tại sự kiện khác - Ảnh: Internet

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Kiểu tóc và cách trang điểm này khiến bà xã Huỳnh Hiểu Minh trông vô cùng lạ lẫm – Ảnh: Internet

Không ít cư dân mạng xứ Trung để lại bình luận nhận xét nhan sắc trước đây và hiện tại của Angela Baby là “một trời một vực”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người hâm mộ của nữ diễn viên lại lên tiếng bênh vực và cho rằng chính phong cách trang điểm đã “dìm hàng” bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

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Angela Baby không ngừng phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Là người đẹp vướng nhiều tin đồn “dao kéo” nhất của Cbiz nhưng Angela Baby liên tục phủ nhận. Thậm chí, nữ diễn viên từng tìm đến bệnh viện để chứng minh vẻ đẹp của cô là tự nhiên, đồng thời cho biết mình chỉ niềng răng để cải thiện nhan sắc.

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Ở nhà tránh dịch Covid-19, nữ diễn viên Angela Baby đăng tải loạt ảnh nấu ăn, làm vườn đầy giản dị lên trang cá nhân khiến netizen thích thú.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

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