Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra Angela Baby, nhan sắc trong ảnh quá khứ khác xa so với hiện tại

Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cũ của nữ diễn viên Angela Baby lên mạng xã hội. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự quan tâm và bàn tán của netizen xứ Trung.

Vẻ đẹp nữ thần của nữ diễn viên Angela Baby ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhuộm tóc vàng khá nổi bật nhưng nhan sắc lại nhạt nhòa, không gây nhiều ấn tượng. Thậm chí, nếu không nhắc tên, nhiều người khó nhận ra đây chính là Angela Baby - mỹ nhân hàng đầu Cbiz.