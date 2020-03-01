Lộ ảnh quá khứ kém sắc, ‘Mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị nghi ‘dao kéo’

Thậm chí, cô còn được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh “Mỹ nữ 4000 năm có một”. Vẻ đẹp thuần khiết, mong manh như tiên tử của Cúc Tịnh Y khiến người hâm mộ điên đảo.

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Dù khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi song nhờ vẻ ngoài nổi bật, Cúc Tịnh Y vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Cúc Tịnh Y là một trong những biểu tượng sắc đẹp mới của Cbiz – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì sở hữu ngoại hình quá xuất chúng, Cúc Tịnh Y liên tiếp vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, những hình ảnh quá khứ của mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục bị netizen xứ Trung “đào mộ”. Theo đó, những bức ảnh này được ghi lại vào thời điểm Cúc Tịnh Y vừa bước chân vào làng giải trí, chưa được nhiều người biết đến.

Nếu không tiết lộ tên tuổi, nhiều khán giả khó lòng mà nhận ra người trong ảnh là Cúc Tịnh Y – Ảnh: Internet

So với thời điểm hiện tại, gương mặt của “Mỹ nữ 4000 năm” không có điểm gì nổi bật nếu không muốn nói là kém sắc. Theo đó, phần mũi và xương hàm của Cúc Tịnh Y được cho là thay đổi đáng kể và đã can thiệp “dao kéo”. Tuy nhiên, trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Nhiều người cho rằng Cúc Tịnh Y đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình - Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò là thành viên trong nhóm nhạc nữ SNH48. Sau đó, cô lấn sân sang con đường diễn xuất và gây chú ý với ngoại hình “băng thanh ngọc khiết”. Nữ diễn viên đã từng góp mặt trong những bộ phim như: “Cửu Châu thiên không thành”, “Hiên viên kiếm”, “Tân bạch nương tử truyền kỳ”…