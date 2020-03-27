Đăng clip cổ vũ chống dịch Covid-19, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều khiến fan phát hoảng vì gương mặt kém sắc

Sao quốc tế 27/03/2020 18:08

Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị chê quê mùa, già nua thì Dương Mịch lại nhợt nhạt, thiếu sức sống khi để mặt mộc.

Mới đây, nhiều nghệ sĩ Hoa Ngữ đã chung tay ghi lại một đoạn clip ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua clip được đăng tải, dàn diễn viên nổi tiếng Cbiz như Lưu Đào, Dương Tử, Tưởng Hân, Ngô Cẩn Ngôn, Phùng Thiệu Phong… đều tham gia hoạt động này. Trong đó, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ DĩnhDương Mịch bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

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Nhiều ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ đều tham gia hoạt động này - Ảnh: Internet

Trong clip, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ suit màu trắng vô cùng thanh lịch, tạo kiểu tóc cầu kỳ và trang điểm đậm. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng phong cách make up của bà xã Phùng Thiệu Phong quá quê mùa và giống những năm 80. Gương mặt của cô cũng trông già nua và có phần phát tướng hơn bình thường.

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Triệu Lệ Dĩnh bị chê bai vì make up quá đậm...
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...và có phần tăng cân - Ảnh: Internet

Nếu như Triệu Lệ Dĩnh bị chê bai vì trang điểm quá đậm thì nữ diễn viên Dương Mịch lại khiến netizen xứ Trung giật mình khi xuất hiện với gương mặt mộc kém sắc. Có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt của nữ diễn viên gần như biến hình, đường vân hai bên cánh mũi cũng trông thấy rõ ràng, cả người thiếu sức sống không có khí chất.

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Dương Mịch lộ nhan sắc nhợt nhạt trước ống kính - Ảnh: Internet

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Nhiều khán giả không thể nhận ra Dương Mịch – mỹ nhân hàng đầu Cbiz – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vì ánh sáng và góc độ máy quay nên nhan sắc của nàng “Bạch Thiển” mới bị “dìm” thậm tệ như vậy.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Phùng Thiệu Phong

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