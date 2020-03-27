Đăng clip cổ vũ chống dịch Covid-19, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều khiến fan phát hoảng vì gương mặt kém sắc

Mới đây, nhiều nghệ sĩ Hoa Ngữ đã chung tay ghi lại một đoạn clip ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua clip được đăng tải, dàn diễn viên nổi tiếng Cbiz như Lưu Đào, Dương Tử, Tưởng Hân, Ngô Cẩn Ngôn, Phùng Thiệu Phong… đều tham gia hoạt động này. Trong đó, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ đều tham gia hoạt động này - Ảnh: Internet

Trong clip, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ suit màu trắng vô cùng thanh lịch, tạo kiểu tóc cầu kỳ và trang điểm đậm. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng phong cách make up của bà xã Phùng Thiệu Phong quá quê mùa và giống những năm 80. Gương mặt của cô cũng trông già nua và có phần phát tướng hơn bình thường.