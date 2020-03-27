Đăng clip cổ vũ chống dịch Covid-19, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều khiến fan phát hoảng vì gương mặt kém sắc

Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị chê quê mùa, già nua thì Dương Mịch lại nhợt nhạt, thiếu sức sống khi để mặt mộc.
- Sau ồn ào ‘cạch mặt’ vì sửa đổi kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh lộ mối quan hệ thật trên phim trường ‘Hữu phỉ’
- Hậu bị chê bai tạo hình ‘cái bang’, Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen nức nở với phân cảnh mạo hiểm trong ‘Hữu phỉ’
Mới đây, nhiều nghệ sĩ Hoa Ngữ đã chung tay ghi lại một đoạn clip ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua clip được đăng tải, dàn diễn viên nổi tiếng Cbiz như Lưu Đào, Dương Tử, Tưởng Hân, Ngô Cẩn Ngôn, Phùng Thiệu Phong… đều tham gia hoạt động này. Trong đó, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Trong clip, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ suit màu trắng vô cùng thanh lịch, tạo kiểu tóc cầu kỳ và trang điểm đậm. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng phong cách make up của bà xã Phùng Thiệu Phong quá quê mùa và giống những năm 80. Gương mặt của cô cũng trông già nua và có phần phát tướng hơn bình thường.
Nếu như Triệu Lệ Dĩnh bị chê bai vì trang điểm quá đậm thì nữ diễn viên Dương Mịch lại khiến netizen xứ Trung giật mình khi xuất hiện với gương mặt mộc kém sắc. Có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt của nữ diễn viên gần như biến hình, đường vân hai bên cánh mũi cũng trông thấy rõ ràng, cả người thiếu sức sống không có khí chất.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vì ánh sáng và góc độ máy quay nên nhan sắc của nàng “Bạch Thiển” mới bị “dìm” thậm tệ như vậy.