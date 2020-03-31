Đi vào vết xe đổ của Lưu Khải Uy - Dương Mịch, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp ly hôn?

Sao quốc tế 31/03/2020 17:08

Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, đang phân chia tài sản.

Mới đây, một tài khoản trên trang Sohu bất ngờ chia sẻ thông tin cặp đôi Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đã “đường ai nấy đi”. Cụ thể, bài viết với tiêu đề “Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn, đi theo vết xe đổ của cặp Dương Mịch – Lưu Khải Uy” lập tức thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

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 Tin nhắn cho biết cặp Phong – Dĩnh ly hôn - Ảnh: Internet

Nguồn tin tiết lộ, vợ chồng nữ diễn viên “Minh Lan truyện” đang trong quá trình phân chia tài sản, hoàn thành thủ tục ly hôn. Tài khoản này cho biết, một người bạn của mình thường xuyên tham gia các bữa tiệc của giới giải trí đã nghe ngóng được việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong “cơm không lành, canh không ngọt” suốt một thời gian dài. Đến cuối cùng, vì không thể hàn gắn nên quyết định cho nhau lối đi riêng.

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Bài đăng của một tài khoản mạng xã hội - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người “bán tín bán nghi” về độ xác thực của nó. Bởi khoảng thời gian gần đây, cả hai không hề có dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Thậm chí vào ngày sinh nhật, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đăng bài chúc mừng nhau trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng có khả năng cặp đôi đã ly hôn nhưng còn vướng mắc nhiều hợp đồng nên phải “diễn kịch” trước công chúng.

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Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng khiến nhiều người tiếc nuối khi công khai ly hôn - Ảnh: Internet

Trước khi ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn vô cùng hạnh phúc và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi liên tục vướng tin đồn ly hôn và cuối cùng chính thức xác nhận chuyện này. Nếu thực sự vợ chồng “Minh Lan” đã chia tay như lời đồn thì đúng là đi theo vết xe đổ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Dương Mịch - Lưu Khải Uy

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