Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của idol Cbiz: Dịch Dương Thiên Tỉ vượt mặt Thái Từ Khôn chiếm ngôi vương

Sao quốc tế 30/03/2020 18:02

Dựa vào tài năng, thực lực và tầm ảnh hưởng của mình, nam ca sĩ kiêm diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ đã giành được vị trí đầu bảng.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 3 (từ ngày 16/03 đến ngày 22/03). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của các ca sĩ trên mạng xã hội Weibo. Bảng xếp hạng sẽ được Powerstar cập nhật hàng tuần.

Ở bảng nam, thành viên TFBOYS – nam ca sĩ kiêm diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ đã đánh bại đỉnh cấp lưu lượng Thái Từ Khôn để giành vị trí quán quân. Trong khi đó, Thái Từ Khôn tạm thời dừng chân ở vị trí á quân sau khi liên tục gây bão với vai trò giám khảo trong “Thanh xuân có bạn 2”. Đứng ở vị trí thứ 3 là một thành viên khác của TFBOYS - Vương Tuấn Khải.

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Dịch Dương Thiên Tỉ xuất sắc vượt mặt Thái Từ Khôn - Ảnh: Internet

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Vương Nguyên, Hoa Thần Vũ, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Châu Kiệt Luân.

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Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng nam thần tượng - Ảnh: Internet

Về bảng idol nữ Hoa ngữ, “thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt vươn lên đứng đầu, đẩy Đặng Tử Kỳ và Ngô Tuyên Nghi xuống hạng 2 và 3.

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Dương Siêu Việt đứng vị trí đầu tiên - Ảnh: Internet

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Mạnh Mỹ Kỳ, Trương Thiều Hàm, Trình Tiêu, Chu Khiết Quỳnh, Thái Y Lâm, Lưu Tích Quân, Trương Bích Thần.

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Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng nữ thần tượng - Ảnh: Internet

Theo dự đoán của người hâm mộ, bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng này của idol sẽ có nhiều thay đổi trong tuần mới. Hiện tại, người hâm mộ đang tích cực bầu chọn cho thần tượng của họ.

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Từ khóa:   Thái Từ Khôn Dịch Dương Thiên Tỉ Dương Siêu Việt

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