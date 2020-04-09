Bảng xếp hạng sao Cbiz đầu tháng 4: Tiêu Chiến không bị scandal vùi dập, Dương Tử chịu thua Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch

Sao quốc tế 09/04/2020 18:29

Trong bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ đầu tháng 4, nam diễn viên Tiêu Chiến đã xuất sắc đứng đầu danh sách dù liên tục bị “đóng băng” hoạt động.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất đầu tháng 4 (từ ngày 30/3 đến ngày 5/4). Theo đó, kết quả được dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo.

Cụ thể, ở bảng xếp hạng nam diễn viên, ngôi sao “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến đã giành được vị trí ngôi vương dù vướng vào scandal bị tẩy chay. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của nam diễn viên Tiêu Chiến không phải dạng vừa.

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Tiêu Chiến vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn dù liên tiếp vướng nhiều scandal - Ảnh: Internet

Tiếp theo sau là mỹ nam Vương Nhất Bác. Trong khi đó, nam diễn viên thanh xuân “Lê hấp đường phèn” Trương Tân Thành đã soán ngôi Nhậm Gia Luân giành vị trí thứ 3.

Các thứ hạng còn lại trong top 10 lần lượng là: Chu Nhất Long, Nhậm Gia Luân, Lý Hiện, Đặng Luân, Hồ Nhất Thiên, Phan Việt Minh, Lý Dịch Phong.

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Bảng xếp hạng nam diễn viên - Ảnh: Internet

Ở bảng xếp hạng diễn viên nữ, nhờ thành công của bộ phim “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã vươn lên giành vị trí thứ nhất. Dừng chân ở vị trí á quân là đàn chị cùng công ty với “mỹ nhân Tân Cương” – nữ diễn viên Dương Mịch. Tiếp đến là Dương Tử với vị trí thứ 3.

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Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đàn chị để giành quán quân - Ảnh: Internet
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Bảng xếp hạng nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Các thứ hạng còn lại trong top 10 lần lượng là: Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y, Trịnh Sảng, Lưu Diệc Phi, Ngô Thiến, Quan Hiểu Đồng, Tống Thiến.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh

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