Cnet phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi vợ cũ nhưng hành động của Lý Tiểu Lộ lại quá vô tình

Sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz của Lý Tiểu Lộ, nhiều nguồn tin cho biết nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã cắt đứt mọi liên lạc với vợ cũ. Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lộ.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Nam diễn viên vẫn theo dõi vợ cũ - Ảnh: IG

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh và clip cùng con gái. Mới đây, cô nàng còn hào hứng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên tiểu Điềm Hinh và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng những lời khen ngợi từ người hâm mộ. Có thể thấy, Lý Tiểu Lộ dường như đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình sau khi ly hôn.