Cnet phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi vợ cũ nhưng hành động của Lý Tiểu Lộ lại quá vô tình

Sao quốc tế 09/04/2020 17:21

Mới đây, nhiều cư dân mạng xứ Trung bất ngờ phát hiện nam diễn viên Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lộ dù cả hai đã ly hôn.

Sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz của Lý Tiểu Lộ, nhiều nguồn tin cho biết nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã cắt đứt mọi liên lạc với vợ cũ. Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lộ.

dien vien gia nai luong 1
Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ thuở mặn nồng - Ảnh: Internet
dien vien gia nai luong 2
Nam diễn viên vẫn theo dõi vợ cũ - Ảnh: IG

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh và clip cùng con gái. Mới đây, cô nàng còn hào hứng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên tiểu Điềm Hinh và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng những lời khen ngợi từ người hâm mộ. Có thể thấy, Lý Tiểu Lộ dường như đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình sau khi ly hôn.

dien vien gia nai luong 3

dien vien gia nai luong 4
Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh với con gái Điềm Hinh trên mạng xã hội - Ảnh: IG

Về phần Giả Nãi Lượng, trang cá nhân của anh vẫn giữ những bức ảnh thân mật của cả hai thuở mặn nồng. Điều này khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ, không ngừng đặt ra nghi vấn “gương vỡ lại lành”. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ đã bỏ theo dõi tài khoản Instagram của chồng cũ từ lâu, cũng không có bất kỳ tương tác nào. Hành động này của nữ diễn viên được cho là phũ phàng.

dien vien gia nai luong 5
Tài khoản Instagram của Giả Nãi Lượng đã không được sử dụng từ rất lâu - Ảnh: IG

Thế nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, netizen xứ Trung nhận thấy tài khoản cá nhân được nhắc đến của Giả Nãi Lượng đã bị “bỏ hoang” gần 3 năm nay sau bài đăng cuối cùng vào tháng 10/2017. Chính vì vậy, việc nam diễn viên còn theo dõi vợ cũ chẳng nói lên được điều gì về mối quan hệ hiện tại của họ.

Muốn tìm đường quay lại showbiz, Lý Tiểu Lộ tự giảm cát sê để tham gia TV show nhưng bị phản đối gay gắt

Muốn tìm đường quay lại showbiz, Lý Tiểu Lộ tự giảm cát sê để tham gia TV show nhưng bị phản đối gay gắt

Hậu ly hôn Giả Nãi Lượng, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ đang không ngừng tìm cách quay trở lại showbiz để vớt vát lại danh tiếng đã mất.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng

TIN LIÊN QUAN

Muốn tìm đường quay lại showbiz, Lý Tiểu Lộ tự giảm cát sê để tham gia TV show nhưng bị phản đối gay gắt

Muốn tìm đường quay lại showbiz, Lý Tiểu Lộ tự giảm cát sê để tham gia TV show nhưng bị phản đối gay gắt

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Sau khi ly hôn vì ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị bố mẹ ép đi xem mắt

Sau khi ly hôn vì ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị bố mẹ ép đi xem mắt

Rộ tin Lý Tiểu Lộ mang thai cùng tình trẻ, từng muốn ly hôn với Giả Nãi Lượng sau khi sinh con đầu lòng

Rộ tin Lý Tiểu Lộ mang thai cùng tình trẻ, từng muốn ly hôn với Giả Nãi Lượng sau khi sinh con đầu lòng

Sau khi tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ tiết lộ từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận

Sau khi tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ tiết lộ từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý