Cnet phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi vợ cũ nhưng hành động của Lý Tiểu Lộ lại quá vô tình

Mới đây, nhiều cư dân mạng xứ Trung bất ngờ phát hiện nam diễn viên Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lộ dù cả hai đã ly hôn.
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Sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz của Lý Tiểu Lộ, nhiều nguồn tin cho biết nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã cắt đứt mọi liên lạc với vợ cũ. Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Giả Nãi Lượng vẫn theo dõi tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lộ.
Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh và clip cùng con gái. Mới đây, cô nàng còn hào hứng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên tiểu Điềm Hinh và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng những lời khen ngợi từ người hâm mộ. Có thể thấy, Lý Tiểu Lộ dường như đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình sau khi ly hôn.
Về phần Giả Nãi Lượng, trang cá nhân của anh vẫn giữ những bức ảnh thân mật của cả hai thuở mặn nồng. Điều này khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ, không ngừng đặt ra nghi vấn “gương vỡ lại lành”. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ đã bỏ theo dõi tài khoản Instagram của chồng cũ từ lâu, cũng không có bất kỳ tương tác nào. Hành động này của nữ diễn viên được cho là phũ phàng.
Thế nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, netizen xứ Trung nhận thấy tài khoản cá nhân được nhắc đến của Giả Nãi Lượng đã bị “bỏ hoang” gần 3 năm nay sau bài đăng cuối cùng vào tháng 10/2017. Chính vì vậy, việc nam diễn viên còn theo dõi vợ cũ chẳng nói lên được điều gì về mối quan hệ hiện tại của họ.