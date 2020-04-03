Muốn tìm đường quay lại showbiz, Lý Tiểu Lộ tự giảm cát sê để tham gia TV show nhưng bị phản đối gay gắt

Hậu ly hôn Giả Nãi Lượng, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ đang không ngừng tìm cách quay trở lại showbiz để vớt vát lại danh tiếng đã mất.

Sau scandal ngoại tình và ly hôn với Giả Nãi Lượng, hình ảnh của nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ ngày càng xấu đi trong mắt công chúng. Con đường sự nghiệp của cô gần như đóng băng vì sự phản ứng vô cùng tiêu cực của netizen xứ Trung, thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay nữ diễn viên.

Người hâm mộ từng rất tiếc nuối vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của cả hai - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Lý Tiểu Lộ thường xuyên chia sẻ hình ảnh và clip của 2 mẹ con lên mạng xã hội. Cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên đang lợi dụng con gái Điềm Hinh để “tẩy trắng” và đánh bóng tên tuổi.

Mới đây, trang QQ bất ngờ chia sẻ lại bài viết của 1 blogger nổi tiếng trong giới giải trí. Cụ thể, người này cho biết Lý Tiểu Lộ muốn đưa Điềm Hinh vào giới giải trí, đi theo con đường showbiz giống mình.

Lý Tiểu Lộ muốn đưa con gái vào làng giải trí - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để tìm đường quay trở lại làng giải trí, Lý Tiểu Lộ còn tìm đến nhà sản xuất chương trình truyền hình “Tỷ muội cưỡi sóng đạp gió” và chủ động đề nghị giảm tiền cát sê để được tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất của TV show này đã phản đối vì cho rằng cô mang hình ảnh xấu của một nghệ sĩ.

Lý Tiểu Lộ không còn giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt khán giả - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực nhưng netizen vô cùng đồng tình với cách hành động của nhà sản xuất chương trình truyền hình kia. Nhiều khán giả khẳng định Lý Tiểu Lộ đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình và đánh mất hoàn toàn hình ảnh tốt đẹp trong mắt người hâm mộ. Dường như việc quay trở lại Cbiz của nữ diễn viên là rất khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-tim-duong-quay-lai-showbiz-ly-tieu-lo-tu-giam-cat-se-de-tham-gia-tv-show-nhung-bi-phan-doi-gay-gat-355759.html