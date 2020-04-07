Giữa ồn ào ly hôn, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo gây chú ý

Sau hàng loạt tin đồn ly hôn, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong một đoạn clip giao lưu với người hâm mộ.

Khoảng thời gian gần đây, cặp đôi diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục vướng tin đồn ly hôn. Theo đó, một blogger giải trí nổi tiếng còn cho rằng cặp đôi đã phân chia tài sản nhưng còn vướng mắc nhiều hợp đồng nên chưa thể công khai trước công chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đối mặt với tin đồn ly hôn. Trước đó, Phùng Thiệu Phong còn vướng tin đồn ngoại tình. Dẫu vậy, cặp đôi “Minh Lan truyện” luôn giữ im lặng trước những thông tin này và khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã thực hiện một đoạn clip nhỏ gửi tới người hâm mộ trong khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, cách ly tại nhà vì dịch bệnh Covid-19. Theo đó, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện sau loạt tin đồn ly hôn với chồng.

Triệu Lệ Dĩnh diện áo thun trẻ trung, trông cô vô cùng xinh đẹp dù đã là mẹ 1 con – Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, bà xã Phùng Thiệu Phong vui vẻ tiết lộ trong khoảng thời gian cách ly tại nhà, cô thường dành nhiều thời gian để nấu nướng cho gia đình. Bên cạnh đó, biểu cảm tươi tắn của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến người hâm mộ phần nào yên tâm. Có vẻ như người đẹp không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô căn cứ.

Triệu Lệ Dĩnh thoải mái trả lời câu hỏi của studio đặt ra khiến người hâm mộ thích thú – Ảnh: Internet

Biểu cảm cực đáng yêu của mỹ nhân họ Triệu - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim “Hữu phỉ” Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Vương Nhất Bác đã tiếp tục ghi hình. Khán giả vô cùng mong đợi ngày tác phẩm lên sóng.

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con Trái ngược với dự đoán của nhiều người, sau khi sinh con nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp.

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