Bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ Hoa Ngữ: ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt ‘Bác Quân Nhất Tiêu’

Mới đây, trang Tầm Nghệ đã công bố “Bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ” trong thời gian gần đây lên mạng xã hội. Theo đó, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu top 5 với chỉ số 8,74, vượt mặt cặp đôi mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cụ thể, Vương Nhất Bác đạt chỉ số 8,67 và ngậm ngùi xếp thứ 2. Trong khi đó, Tiêu Chiến chỉ giành được chỉ số là 8,62 nên đứng ở vị trí thứ 3.

Tiếp đến là nam diễn viên Trương Tân Thành ở vị trí thứ 4 với chỉ số 8,53. Cuối cùng là Triệu Lộ Tư với chỉ số 8,48.