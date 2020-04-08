Bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ Hoa Ngữ: ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt ‘Bác Quân Nhất Tiêu’

Sau thành công của bộ phim “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư”, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ Hoa ngữ.
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Mới đây, trang Tầm Nghệ đã công bố “Bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ” trong thời gian gần đây lên mạng xã hội. Theo đó, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu top 5 với chỉ số 8,74, vượt mặt cặp đôi mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cụ thể, Vương Nhất Bác đạt chỉ số 8,67 và ngậm ngùi xếp thứ 2. Trong khi đó, Tiêu Chiến chỉ giành được chỉ số là 8,62 nên đứng ở vị trí thứ 3.
Tiếp đến là nam diễn viên Trương Tân Thành ở vị trí thứ 4 với chỉ số 8,53. Cuối cùng là Triệu Lộ Tư với chỉ số 8,48.
Vốn nổi tiếng là người đẹp Tân Cương, sở hữu giá trị nhan sắc cao nên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau một thời gian tham gia hàng loạt những tác phẩm đặc sắc, nữ diễn viên đã có được địa vị nhất định trong làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, cô cũng được khán giả công nhận là một trong tiểu hoa đán xinh đẹp nhất.
Mới đây, nhờ thành công của vai diễn Phượng Cửu trong “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư”, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng ghi được ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Chính vì vậy mà tên tuổi của cô ngày càng nổi đình nổi đám. Không khó để hiểu tại sao “Mỹ nhân Tân Cương” có thể giành được vị trí quán quân trong bảng xếp hạng lần này.