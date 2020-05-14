'Hữu phỉ' của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã định ngày lên sóng, fan mong chờ gì ở dự án này?

Sao quốc tế 14/05/2020 15:14

Theo dự kiến, bộ phim truyền hình “Hữu phỉ” do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cùng Vương Nhất Bác sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay.

Dự án “Hữu phỉ” với sự tham gia của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nam Vương Nhất Bác bắt đầu khai máy vào tháng 9/2019. Trải qua 226 ngày ghi hình, đoàn phim đã chính thức đóng máy vào tháng 4/2020.

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'Hữu phỉ' đóng máy sau hơn nửa năm ghi hình - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim từng vướng không ít tranh cãi khi công bố nam nữ diễn viên chính thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Theo nguyên tác, nữ chính nhỏ hơn nam chính đến 10 mấy tuổi nhưng ngược lại trong thực tế, bà xã Phùng Thiệu Phong lớn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Ngoài ra, kịch bản phim liên tục bị sửa đổi để tạo thêm đất diễn cho Chu Khiết Quỳnh đã khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh tức giận.

Dẫu vậy, “Hữu phỉ” vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ netizen xứ Trung. Bởi lẽ, đây chính là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự tái xuất của Triệu Lệ Dĩnh sau khoảng thời gian dài nghỉ sinh.

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Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh...
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...và Vương Nhất Bác được khen ngợi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn hợp tác với mỹ nam lưu lượng mới nổi Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, “Hữu phỉ” được khán giả vô cùng mong chờ, nhất cử nhất động đều có thể lên “hot search” trên Weibo. Nếu như phát sóng, bộ phim có thể nổi tiếng cũng là điều nằm trong dự đoán của giới truyền thông.

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Netizen xứ Trung vô cùng mong chờ tác phẩm này - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp tiên tử của Vương Nhất Bác khiến fan bấn loạn - Ảnh: Internet

Hiện tại, “Hữu phỉ” được dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 27/11/2020. Theo đó, thời gian lên sóng khá muộn so với mong đợi của khán giả nhưng lại là điều kiện tốt để đoàn phim thực hiện phần hậu kỳ một cách chỉn chu nhất. Hy vọng “Hữu phỉ” sẽ là một tác phẩm xuất sắc trong năm nay.

Đoàn phim 'Hữu phỉ' công bố hình ảnh đóng máy của dàn diễn viên: Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh nói lời chào tạm biệt

Đoàn phim 'Hữu phỉ' công bố hình ảnh đóng máy của dàn diễn viên: Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh nói lời chào tạm biệt

Sau khi bộ phim “Hữu phỉ” chính thức đóng máy, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã gửi lời chào tạm biệt đến khán giả trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Hữu phỉ

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