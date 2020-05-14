'Hữu phỉ' của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã định ngày lên sóng, fan mong chờ gì ở dự án này?

Dự án “Hữu phỉ” với sự tham gia của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nam Vương Nhất Bác bắt đầu khai máy vào tháng 9/2019. Trải qua 226 ngày ghi hình, đoàn phim đã chính thức đóng máy vào tháng 4/2020.

'Hữu phỉ' đóng máy sau hơn nửa năm ghi hình - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim từng vướng không ít tranh cãi khi công bố nam nữ diễn viên chính thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Theo nguyên tác, nữ chính nhỏ hơn nam chính đến 10 mấy tuổi nhưng ngược lại trong thực tế, bà xã Phùng Thiệu Phong lớn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Ngoài ra, kịch bản phim liên tục bị sửa đổi để tạo thêm đất diễn cho Chu Khiết Quỳnh đã khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh tức giận.