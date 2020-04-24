Nhan sắc động lòng người khi sao nữ Cbiz mặc đồ cổ trang: Triệu Lệ Dĩnh đẹp kinh diễm nhưng vẫn lép vế trước mỹ nhân này

Mới đây, trang Sohu đã đưa ra danh sách những sao nữ Cbiz xinh đẹp nhất trong tạo hình cổ trang màu xanh. Những cái tên được đông đảo cư dân mạng công nhận và yêu thích gồm có: Triệu Lệ Dĩnh , Dương Mịch , Lưu Thi Thi , Lý Thấm…

Với hàng loạt vai diễn trong các tác phẩm truyền hình như “Thục sơn chiến kỷ”, “Tru tiên” và “Minh Lan truyện”, Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ấn tượng với những bộ trang phục cổ trang màu xanh lam. Có thể thấy, bà xã Phùng Thiệu Phong dư sức “cân” đủ mọi hình tượng từ ngọt ngào, mặn mà, mộc mạc đến diễm lệ.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim cổ trang rất được lòng khán giả - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi

Nhân vật Long Quỳ do Lưu Thi Thi thể hiện trong “Tiên kiếm 3” được xem là người tình trong mộng của cánh mày râu. Với tạo hình này, bà xã Ngô Kỳ Long đẹp tựa tiên nữ hạ phàm.

Lưu Thi Thi xinh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh: Internet

Lý Thấm

Trong bộ phim “Sở Kiều truyện”, phân đoạn công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm thủ vai) gào khóc trong bộ áo cưới xanh lam lộng lẫy, kiêu sa là giây phút động lòng người nhất. Dù là vai phản diện nhưng diễn xuất của Lý Thấm đã khiến khán giả không cầm được nước mắt khi xem phân đoạn cảm động này.

Mỹ nhân Lý Thấm sở hữu vẻ đẹp khiến người ra rung động - Ảnh: Internet

Mao Hiểu Đồng

Vốn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đài các nên Mao Hiểu Đồng vô cùng phù hợp với tạo hình cổ trang. Dù là với hình tượng nào như Từ Anh trong “Chân Hoàn truyện”, Chung Linh trong “Tân thiên long bát bộ” hay Lý Thường Như trong “Cẩm tú vị ương” thì nhan sắc của Mao Hiểu Đồng cũng trở thành đề tài bàn tán và ca tụng.

Mao Hiểu Đồng nhẹ nhàng, thoát tục - Ảnh: Internet

Dương Mịch

Tạo hình cổ trang của Dương Mịch trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” được đánh giá là đánh bại mọi mỹ nhân Hoa ngữ.

Vẻ đẹp đánh bại cả Triệu Lệ Dĩnh của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Luôn xuất hiện với bộ váy áo màu lam mang lại cảm giác tiên khí ngút ngàn, vai diễn Bạch Thiển của Dương Mịch khiến ai nấy đều phải say đắm. Nhan sắc của cô được cho là đậm chất thần tiên, giàu cảm xúc khiến hoa nhường nguyệt thẹn.