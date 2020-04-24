Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 4: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba rủ nhau đứng đầu, Dương Tử vượt mặt Dương Mịch

Sao quốc tế 24/04/2020 09:26

Sau màn tái xuất với ca khúc mới, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững phong độ khi đứng đầu bảng xếp hạng sao Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 4 (13/4 đến ngày 19/4). Theo đó, kết quả được dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo.

Trong bảng xếp hạng sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục giữ ngôi vương. Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ sau scandal bị tẩy chay nhưng mỹ nam “Trần tình lệnh” đã nhanh chóng giành lại vị thế của mình. Được biết, trong thời gian tới, Tiêu Chiến sẽ tái xuất trên mọi mặt trận từ gameshow, phim truyền hình đến đại diện thương hiệu.

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Tiêu Chiến đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí thứ 2 là ngôi sao khác của “Trần tình lệnh” – nam diễn viên Vương Nhất Bác. Trong khi đó, Chu Nhất Long đã vươn lên đứng vị trí thứ ba, đẩy Trương Tân Thành xuống hạng 4.

Các thứ hạng còn lại trong top 10 lần lượt là: Lý Hiện, Đặng Luân, Nhậm Gia Luân, Trương Nhược Quân, Trương Vân Long, Vương Khải.

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Top 10 bảng sao nam Cbiz - Ảnh: Internet

Về bảng nữ, Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vững vị trí so với tuần trước. Dương Tử vượt mặt đàn chị Dương Mịch vươn lên đứng hạng á quân, đẩy Cúc Tịnh Y xuống bị trí thứ 6.

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Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vững vị trí quán quân - Ảnh: Internet
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Top 10 bảng sao nữ Cbiz - Ảnh: Internet

Các thứ hạng khác trong top 10 lần lượt là: Dương Mịch, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y, Quan Hiểu Đồng, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Tử

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