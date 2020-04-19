Netizen dậy sóng trước tin đồn 1 mỹ nam đình đám Cbiz sẽ bị khui chuyện hẹn hò, Tiêu Chiến và Lý Hiện bị đưa vào tầm ngắm

Sao quốc tế 19/04/2020 16:22

Sau khi thông tin gây xôn xao dư luận này được đăng tải, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lý Hiện chính là 3 cái tên được dự đoán nhiều nhất.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được dịp “dậy sóng” trước thông tin sáng mai (20/4), một cặp đôi cực hot của làng giải trí Hoa ngữ sẽ bị khui chuyện hẹn hò.

Cụ thể, một blogger thạo tin trong giới tiết lộ trên Weibo: “Chuyện tình cảm của sao nam năm ngoái cực kỳ hot đã bị chụp lại. Sáng mai không gặp không về. Tiểu Hàn (tên blogger) sẽ mang một quả dưa siêu ngọt tới cho các bạn ăn”. (Dưa là tiếng lóng mà netizen xứ Trung dùng để chỉ những tin đồn trong giới).

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Bài đăng của blogger - Ảnh: Internet

Đi kèm với dòng thông báo này, blogger còn “nhá hàng” bức ảnh ghi lại bóng hình của một cặp đôi nhưng được che chắn cẩn thận bằng sticker. Trên ảnh còn kèm theo câu hỏi gây tò mò: “Chuyện vui của anh ấy và cô ấy sắp tới gần?”.

Ngay lập tức, chủ đề này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xứ Trung. Chỉ với dữ kiện “sao nam năm ngoái cực hot”, netizen đồng loạt đưa ra dự đoán về danh tính của người trong cuộc. Hiện tại, 3 cái tên đang bị Cnet cho vào tầm ngắm có thể kể đến Lý Hiện (nam diễn viên nổi tiếng nhờ “Cá mực hầm mật”), Vương Nhất BácTiêu Chiến (cặp đôi mỹ nam nổi đình nổi đám với “Trần tình lệnh”). Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng có thể là nam diễn viên Trương Vũ Kiếm.

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Lý Hiện...
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...và cặp đôi 'Trần tình lệnh' được dự đoán là nhân vật nam - Ảnh: Internet
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Trương Vũ Kiếm cũng được cho đang hẹn hò với Ngô Thiến - Ảnh: Internet

Thông tin này đặc biệt được quan tâm là vì người đưa tin chính là blogger phanh phui chuyện hẹn hò bí mật của cặp đôi Dương Mịch và Ngụy Đại Huân. Trước đó, blogger này cũng “nhá hàng” trước với một bức ảnh đen trắng ẩn danh. Ngay ngày hôm sau, mạng xã hội đã được dịp chứng kiến loạt ảnh hẹn hò quá đỗi ngọt ngào của cặp chị em Cbiz này.

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Trong bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ đầu tháng 4, nam diễn viên Tiêu Chiến đã xuất sắc đứng đầu danh sách dù liên tục bị “đóng băng” hoạt động.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lý Hiện Dương Mịch

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