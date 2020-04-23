‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử?

Sao quốc tế 23/04/2020 12:32

Từ sau khi nam diễn viên Tiêu Chiến có dấu hiệu tái xuất, người hâm mộ của mỹ nam quyết định lập kế hoạch “báo thù” cho thần tượng.

Sau khoảng thời gian im ắng vì bị hàng nghìn fandom tẩy chay, nam diễn viên Tiêu Chiến đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, ngôi sao “Trần tình lệnh” vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên “Hồng mai tán” và ngay lập tức thu về thành tích khủng.

Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Chiến vừa có dấu hiệu tái xuất, người hâm mộ liền thực hiện kế hoạch “báo thù” cho thần tượng. Trên mạng xã hội, đại fan của mỹ nam họ Tiêu đã kêu gọi lập danh sách những cá nhân và tổ chức bôi nhọ danh tiếng của Tiêu Chiến suốt thời gian qua. Theo đó, gần như toàn bộ làng giải trí Hoa ngữ đều nằm trong danh sách này.

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Fan Tiêu Chiến lập danh sách để 'báo thù' cho thần tượng - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đây, fan Tiêu Chiến tiếp tục chuyển hướng tấn công sang Dương Tử. Nguyên nhân xuất phát từ việc người hâm mộ nam diễn viên cho rằng người phát động “phong trào” bôi nhọ thần tượng chính là fan nàng tiểu hoa.

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Đối tượng tiếp theo được nhắm đến chính là Dương Tử? - Ảnh: Internet

Trước đó, người hâm mộ Dương Tử từng thẳng thừng tuyên bố không muốn “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” ra mắt vì chán ghét cảnh Tiêu Chiến dựa hơi thần tượng nhà mình. Về phía fandom Tiêu Chiến, khi hình ảnh Tiêu Chiến hôn má Dương Tử trong phim bị rò rỉ, họ đã không ngừng chỉ trích, mỉa mai cô nàng.

Có thể thấy, dự án truyền hình mà Tiêu Chiến và Dương Tử hợp tác chung còn chưa kịp ra mắt thì khán giả đã được dịp no nê trước bộ phim mang tên “cuộc chiến fandom” của cả hai.

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Cuộc chiến fandom của cả hai có lẽ vẫn chưa dừng lại - Ảnh: Internet

Hiện tại, những hành động được cho là nông nổi của fan Tiêu Chiến vẫn đang nhận về công kích từ cộng đồng mạng.

Thần tượng vừa comeback, fan của Tiêu Chiến lại tiếp tục ‘gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz

Thần tượng vừa comeback, fan của Tiêu Chiến lại tiếp tục ‘gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz

Một fan lớn của Tiêu Chiến mới đưa ra lời kêu gọi lập danh sách những cá nhân và tổ chức bôi nhọ danh tiếng của mỹ nam họ Tiêu suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Trần tình lệnh

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