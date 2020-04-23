Sau scandal bị tẩy chay, Tiêu Chiến tái xuất toàn diện với show thực tế và phim mới, liệu có lợi hại hơn xưa?

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến chuẩn bị tham gia một show truyền hình thực tế mới để đánh dấu sự trở lại của mình.

Sau scandal bị hàng nghìn fandom tẩy chay gây ảnh hưởng danh tiếng, nam diễn viên Tiêu Chiến đã bắt đầu trở lại với đường đua nghệ thuật. Cách đây không lâu, màn tái xuất của ngôi sao “Trần tình lệnh” với bài hát mới đã thu về không ít thành tích khủng. Qua đó có thể thấy sức hút của Tiêu Chiến chưa bao giờ suy giảm. Hình ảnh của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng không nhỏ sau scandal - Ảnh: Internet Được biết, kế hoạch tiếp theo của phía Tiêu Chiến là phủ sóng hình ảnh nam diễn viên trên mọi lĩnh vực từ thương mại, show thực tế đến phim truyền hình.

Mới đây, khi hình ảnh hậu trường của chương trình thực tế “Thử thách cực hạn” có sự tham gia của Tiêu Chiến bị rò rỉ, nhiều người dự đoán mỹ nam “Trần tình lệnh” sẽ là khách mời của show truyền hình này. Tiêu Chiến sắp tham gia show thực tế mới? - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một tài khoản blogger cho biết Tiêu Chiến sẽ tham gia các sự kiện giải trí trong thời gian tới. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng anh chàng đang chuẩn bị nhận dự án phim mới, bên cạnh đó tác phẩm “Lang điện hạ” có sự tham gia của Tiêu Chiến cũng sẽ lên sóng vào tháng 5. Trong “Lang điện hạ”, Tiêu Chiến không phải là nam chính nhưng lại là cái tên được khán giả mong chờ nhất.

Dự án phim được mong chờ của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Dù những thông tin trên chưa được xác thực nhưng lần trở lại này của Tiêu Chiến liên tục phủ sóng trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ đủ để khiến người hâm mộ tỏ ra vui mừng. Tuy nhiên, không ít người ngờ vực về việc Tiêu Chiến có thể gầy dựng lại hình ảnh đã mất trong lòng khán giả.

‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử? Từ sau khi nam diễn viên Tiêu Chiến có dấu hiệu tái xuất, người hâm mộ của mỹ nam quyết định lập kế hoạch “báo thù” cho thần tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-bi-tay-chay-tieu-chien-tai-xuat-toan-dien-voi-show-thuc-te-va-phim-moi-lieu-co-loi-hai-hon-xua-357318.html