Đoàn phim 'Hữu phỉ' công bố hình ảnh đóng máy của dàn diễn viên: Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh nói lời chào tạm biệt

Sau khi bộ phim “Hữu phỉ” chính thức đóng máy, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã gửi lời chào tạm biệt đến khán giả trên mạng xã hội.

Hôm qua (28/4), dự án truyền hình “Hữu phỉ” với sự tham gia của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã chính thức đóng máy sau 226 ngày ghi hình. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố hình ảnh đóng máy của tất cả diễn viên trong đoàn phim đến khán giả. 'Hữu phỉ' đóng máy sau hơn nửa năm ghi hình - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp trong ngày đóng máy - Ảnh: Internet Hầu hết đội ngũ làm phim đều đăng tải hình ảnh gồm một bức ảnh phim trường, bức ảnh còn lại có chữ viết với nội dung: “Mong người có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”. Mong người có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, dàn diễn viên chủ chốt của “Hữu phỉ” cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ cảm nghĩ trong quá trình quay phim và nói lời chào tạm biệt với nhân vật của mình.

Triệu Lệ Dĩnh đăng tải hình ảnh bóng lưng nhân vật trong phim kèm dòng chia sẻ: “A Phỉ, nguyện ngươi khi đứng trước mũi đao sắc lạnh cũng có thể trông thấy ánh mặt trời, không phụ cuộc hành trình thiếu niên”. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại viết: “Đường hãy còn dài, sớm ngày hội ngộ. Đóng máy”. Triệu Lệ Dĩnh... và Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt với nhân vật của mình - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Chu Khiết Quỳnh chia sẻ: ‘Núi cao sông dài. Thời gian chảy trôi. Tạm biệt Lý Nghiên. Hẹn gặp lại Lý Nghiên’ – Ảnh: Internet Từ ngày khai máy, tác phẩm truyền hình này đã trải qua không ít “sóng gió”. Được biết, “Hữu phỉ” dài 58 tập và chưa có lịch lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự mong chờ và ủng hộ từ khán giả. Nhiều người tin chắc dự án này sẽ thành công khi chính thức phát sóng.

‘Hữu phỉ’ chính thức đóng máy, loạt ảnh hậu trường cuối cùng gây sốt vì nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh Sau khi thông tin “Hữu phỉ” đóng máy được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng tìm lại loạt ảnh hậu trường có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.

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