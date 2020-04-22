Hóa ra đây là nguyên nhân Phùng Thiệu Phong quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh chứ không phải là Nghê Ni?

Sao quốc tế 22/04/2020 16:13

Mỗi khi nhắc đến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh, netizen xứ Trung vẫn thắc mắc về lý do Phùng Thiệu Phong lựa chọn nàng “Minh Lan” để gắn kết cả đời.

Trong làng giải trí, chuyện tình của nam diễn viên Phùng Thiệu PhongNghê Ni từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Được biết, cả hai đã gắn bó với nhau nhiều năm trước khi quyết định đường ai nấy đi. Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chia tay của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni luôn là điều mà khán giả quan tâm.

phung thieu phong 1
Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni từng có khoảng thời gian mặn nồng - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger giải trí đã tiết lộ lý do Phùng Thiệu Phong lựa chọn kết hôn với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, quyết không quay lại với Nghê Ni. Cụ thể, Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng anh chưa từng gặp bất kỳ cô gái nào có tính cách giống với Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp, nữ diễn viên còn toát ra sự ấm áp dịu dàng khiến anh muốn gắn bó cả đời.

phung thieu phong 2

phung thieu phong 3
Bài đăng của blogger - Ảnh: Internet
phung thieu phong 4
Phùng Thiệu Phong chọn Triệu Lệ Dĩnh vì cô vô cùng ấm áp, dịu dàng - Ảnh: Internet

Trái ngược với nữ diễn viên “Sở Kiều truyện”, Nghê Ni lại được đánh giá là người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại yêu thích những cô gái dịu dàng. Chính vì vậy, đây có thể là nguyên nhân khiến nam diễn viên không có ý định tiến xa với Nghê Ni.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng cho biết nguyên nhân cô chọn Phùng Thiệu Phong làm chồng là vì anh sống rất có trách nhiệm: “Anh ấy rất có tinh thần trách nhiệm, rất nhiều kinh nghiệm sống”. Điều này đã được chứng minh trong khoảng thời gian cô mang thai, Phùng Thiệu Phong hết mực cưng chiều và yêu thương bà xã.

Vượt cả Tôn Lệ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Vượt cả Tôn Lệ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Sau thành công của nhiều tác phẩm nổi tiếng, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng những ngôi sao có chỉ số rating cao nhất trên kênh Đằng Tấn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Nghê Ni

TIN LIÊN QUAN

Vượt cả Tôn Lệ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Vượt cả Tôn Lệ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Nhan sắc hội mỹ nhân Hoa ngữ năm 14 tuổi: Trịnh Sảng và Triệu Lệ Dĩnh đáng yêu hết phần thiên hạ, Angela Baby khác lạ

Nhan sắc hội mỹ nhân Hoa ngữ năm 14 tuổi: Trịnh Sảng và Triệu Lệ Dĩnh đáng yêu hết phần thiên hạ, Angela Baby khác lạ

Giữa ồn ào ly hôn, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo gây chú ý

Giữa ồn ào ly hôn, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo gây chú ý

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Đi vào vết xe đổ của Lưu Khải Uy - Dương Mịch, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp ly hôn?

Đi vào vết xe đổ của Lưu Khải Uy - Dương Mịch, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp ly hôn?

Đăng clip cổ vũ chống dịch Covid-19, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều khiến fan phát hoảng vì gương mặt kém sắc

Đăng clip cổ vũ chống dịch Covid-19, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều khiến fan phát hoảng vì gương mặt kém sắc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 43 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý