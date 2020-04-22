Hóa ra đây là nguyên nhân Phùng Thiệu Phong quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh chứ không phải là Nghê Ni?

Mỗi khi nhắc đến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh, netizen xứ Trung vẫn thắc mắc về lý do Phùng Thiệu Phong lựa chọn nàng “Minh Lan” để gắn kết cả đời.
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Trong làng giải trí, chuyện tình của nam diễn viên Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Được biết, cả hai đã gắn bó với nhau nhiều năm trước khi quyết định đường ai nấy đi. Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chia tay của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni luôn là điều mà khán giả quan tâm.
Mới đây, một blogger giải trí đã tiết lộ lý do Phùng Thiệu Phong lựa chọn kết hôn với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, quyết không quay lại với Nghê Ni. Cụ thể, Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng anh chưa từng gặp bất kỳ cô gái nào có tính cách giống với Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp, nữ diễn viên còn toát ra sự ấm áp dịu dàng khiến anh muốn gắn bó cả đời.
Trái ngược với nữ diễn viên “Sở Kiều truyện”, Nghê Ni lại được đánh giá là người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại yêu thích những cô gái dịu dàng. Chính vì vậy, đây có thể là nguyên nhân khiến nam diễn viên không có ý định tiến xa với Nghê Ni.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng cho biết nguyên nhân cô chọn Phùng Thiệu Phong làm chồng là vì anh sống rất có trách nhiệm: “Anh ấy rất có tinh thần trách nhiệm, rất nhiều kinh nghiệm sống”. Điều này đã được chứng minh trong khoảng thời gian cô mang thai, Phùng Thiệu Phong hết mực cưng chiều và yêu thương bà xã.