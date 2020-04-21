Vượt cả Tôn Lệ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Sao quốc tế 21/04/2020 18:10

Sau thành công của nhiều tác phẩm nổi tiếng, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng những ngôi sao có chỉ số rating cao nhất trên kênh Đằng Tấn.

Mới đây, kênh Đằng Tấn đã công bố top 20 những ngôi sao Hoa ngữ có chỉ số và rating phim truyền hình cao nhất. Theo đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mặt đàn chị Tôn Lệ dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các thứ hạng tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Tôn Lệ, Cận Đông, Trần Hiểu, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Đào, Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Dương Tử, La Tấn.

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Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số rating - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi giành được giải nhất cuộc thi tìm kiếm ngôi sao vào năm 2006. Đến năm 2013, nữ diễn viên tham gia bộ phim “Lục Trinh truyền kỳ” và bắt đầu được khán giả chú ý. Những tác phẩm truyền hình tiêu biểu tiếp theo của bà xã Phùng Thiệu Phong như “Sam Sam đến rồi”, “Sở Kiều truyện”, “Minh Lan truyện”… đã giúp tên tuổi cô nhanh chóng vươn lên hàng sao.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ và là một trong những Hoa đán được nhiều người yêu thích.

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Triệu Lệ Dĩnh đang là ngôi sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet

Những dự án có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh luôn được khán giả đón chờ, vì vậy cô còn được gọi là “nữ hoàng rating”. Trong bảng xếp hạng lần này, nữ diễn viên một lần nữa khẳng định được vị thế của mình.

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Tôn Lệ luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Dù chỉ đứng ở vị trí thứ 2 nhưng nữ diễn viên Tôn Lệ vẫn được xem là một trong những cái tên bảo chứng rating cho phim truyền hình với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, “Mị Nguyệt truyện”…

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ sao Hoa ngữ

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