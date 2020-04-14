Nhan sắc hội mỹ nhân Hoa ngữ năm 14 tuổi: Trịnh Sảng và Triệu Lệ Dĩnh đáng yêu hết phần thiên hạ, Angela Baby khác lạ

Sao quốc tế 14/04/2020 15:27

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh so sánh nhan sắc của những tiểu Hoa đán đình đám nhất làng giải trí hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby…

Nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y… luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, một blogger đã mở ra chủ đề bàn tán khi chia sẻ lại loạt ảnh quá khứ năm 14 tuổi của những người đẹp này.

Triệu Lệ Dĩnh

Người đẹp “Sở Kiều truyện” sở hữu nhan sắc nổi bật ngay từ khi còn nhỏ. Gương mặt bánh bao đặc trưng của Tiểu Dĩnh khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng dễ thương. Ngoại hình này của nữ diễn viên năm 14 tuổi nhận được vô số tình cảm từ người hâm mộ.

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Triệu Lệ Dĩnh vô cùng đáng yêu thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, bà xã Phùng Thiệu Phong đã có chỗ đứng vững chắc, trở thành một trong những nữ minh tinh được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Trịnh Sảng

Nữ diễn viên Trịnh Sảng năm 14 tuổi sở hữu đôi mắt trong veo, hai má phúng phính và nụ cười vô cùng đáng yêu. Vẻ đẹp đầy thanh thuần này của nữ thần thanh xuân nhận được nhiều lời khen từ netizen xứ Trung. Hiện tại, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Trịnh Sảng vì nhan sắc năm nào đã bị phẫu thuật thẩm mỹ làm cho đơ cứng.

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Trịnh Sảng vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet

Angela Baby

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Angela Baby khiến ai nấy đều phải động lòng với khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn được xem là biểu tượng của làng thời trang nhờ phong cách biến hóa linh hoạt.

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Angela Baby được cho là khác lạ nhất - Ảnh: Internet

Năm 14 tuổi, Angela Baby đã bắt đầu thử sức với vai trò người mẫu tại Hong Kong. Tuy nhiên, thời điểm này nhan sắc của nữ diễn viên vẫn gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng gương mặt của cô trong quá khứ có nhiều điểm khác biệt so với hiện tại, làm dấy lên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Cúc Tịnh Y

"Mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y xuất thân từ một ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô được ca ngợi sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, hiếm có khó tìm của làng giải trí.

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Cúc Tịnh Y thuở còn là thiếu nữ thanh thuần - Ảnh: Internet

Nhìn lại hình ảnh năm cô 14 tuổi, cư dân mạng không khỏi xao xuyến bởi nét đẹp trong sáng, hồn nhiên của một thiếu nữ.

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Sau hàng loạt tin đồn ly hôn, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong một đoạn clip giao lưu với người hâm mộ.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Angela Baby Cúc Tịnh Y

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