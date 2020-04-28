‘Hữu phỉ’ chính thức đóng máy, loạt ảnh hậu trường cuối cùng gây sốt vì nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi thông tin “Hữu phỉ” đóng máy được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng tìm lại loạt ảnh hậu trường có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.
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Hôm nay (28/4), đoàn phim “Hữu phỉ” với sự tham gia của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nam Vương Nhất Bác đã chính thức đóng máy. Trên thực tế, quá trình ghi hình dự kiến kết thúc sớm hơn một ngày nhưng vì mưa to khiến cho các cảnh quay ngoài trời không thể hoàn thành được. Được biết, dự án này từ lúc khai máy đến lúc đóng máy tổng cộng là 226 ngày, thời gian quay chụp là 185 ngày.
Mới đây, loạt ảnh hậu trường cuối cùng của dàn diễn viên trên phim trường đã được đăng tải lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh khoác lên mình bộ trang phục vàng nhạt, tóc cột đuôi ngựa, tay cầm bảo kiếm, cả người đều toát lên dáng vẻ nữ hiệp đầy thần thái. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của bà xã Phùng Thiệu Phong cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung.
Được biết, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình diễn xuất nhiều phân cảnh nguy hiểm trong dự án lần này và được nhận xét là vô cùng kính nghiệp.
Trong khi đó, tạo hình của ngôi sao “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác khiến không ít người hâm mộ bấn loạn. Vẻ ngoài của nam diễn viên cũng được cho là phù hợp với nguyên tác.
Có thể thấy, cặp đôi “Hữu phỉ” rất nghiêm túc khi làm việc, hợp tác ăn ý và cho người xem cảm giác couple. Chính vì vậy, sự hợp tác lần này của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đang nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả.