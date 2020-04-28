‘Hữu phỉ’ chính thức đóng máy, loạt ảnh hậu trường cuối cùng gây sốt vì nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh

Hôm nay (28/4), đoàn phim “Hữu phỉ” với sự tham gia của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nam Vương Nhất Bác đã chính thức đóng máy. Trên thực tế, quá trình ghi hình dự kiến kết thúc sớm hơn một ngày nhưng vì mưa to khiến cho các cảnh quay ngoài trời không thể hoàn thành được. Được biết, dự án này từ lúc khai máy đến lúc đóng máy tổng cộng là 226 ngày, thời gian quay chụp là 185 ngày.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường cuối cùng của dàn diễn viên trên phim trường đã được đăng tải lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh khoác lên mình bộ trang phục vàng nhạt, tóc cột đuôi ngựa, tay cầm bảo kiếm, cả người đều toát lên dáng vẻ nữ hiệp đầy thần thái. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của bà xã Phùng Thiệu Phong cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung.