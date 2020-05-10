Trên trang cá nhân, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã không giấu được sự tức giận trước hành động quá khích của những fan cuồng.

Sau khoảng thời gian dài im ắng, nam diễn viên Vương Nhất Bác bất ngờ cập nhật Weibo khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Thế nhưng, dòng chia sẻ mới nhất của ngôi sao “Trần tình lệnh” sao lại đau lòng thế này. Cụ thể, nam diễn viên đã không giấu được sự tức giận và bất lực khi nói về việc phải chịu đựng sự đeo bám khủng khiếp của fan cuồng.

Vương Nhất Bác viết: “Tôi đi làm cũng khổ cũng cực, chỉ muốn ngủ trên xe một lúc cũng không được sao? Trợ lý của tôi đã đứng chắn phía trước mà các người còn dám lái xe tiến lên? Một thời gian dài lúc trước, người lạ gõ cửa phòng khách sạn lúc nửa đêm, đặt máy theo dõi vào trong xe. Ở khắp mọi nơi, đều có người theo dõi… Tôi phục! Thực sự không thể làm được nữa!”.

Bài đăng của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Theo đó, nam diễn viên liên tục bị fan cuồng tấn công, cuộc sống thường ngày mất đi hoàn toàn sự riêng tư. Thậm chí, những người này còn theo dõi anh đến tận cửa phòng khách sạn, lén đặt máy ghi hình trong xe…

Cuộc sống của Vương Nhất Bác bị xâm phạm một cách nghiêm trọng – Ảnh: Internet

Dẫu biết rằng khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng sẽ khó tránh khỏi việc người hâm mộ luôn vây quanh. Thế nhưng, đối với những fan cuồng không lý trí đến mức này thì vô cùng mệt mỏi. Theo nhiều người, đây là hành vi vi phạm pháp luật chứ không chỉ đơn thuần là theo đuổi thần tượng. Người hâm mộ chân chính đang kêu gọi phòng làm việc của Vương Nhất Bác sớm xử lý những trường hợp này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-fan-cuong-xam-pham-quyen-rieng-tu-den-muc-nao-ma-vuong-nhat-bac-lai-phai-buc-xuc-dang-weibo-the-nay-358439.html