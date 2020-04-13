Bảng xếp hạng nam thần cổ trang Hoa ngữ: Vương Nhất Bác hay La Vân Hi toát ra khí chất vương giả hơn?

Mới đây, người hâm mộ xứ Trung đã nổ ra một cuộc bình chọn những nam thần cổ trang mang đậm khí chất vương giả nhất. Trong đó, 3 cái tên được liệt kê nhiều nhất là: Nhậm Gia Luân , Vương Nhất Bác và La Vân Hi .

Những bộ phim truyền hình cổ trang Hoa Ngữ hiện nay xuất hiện rất nhiều vai diễn “siêu A” - vai diễn chỉ nhân vật khí chất vô cùng cao, mang phong thái của bậc vương giả. Đây cũng chính là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả và giúp tăng mức độ truyền thông cho tác phẩm.

Trong số những vai diễn “siêu A” được công nhận, không thể không kể đến vai Nhuận Ngọc của La Vân Hi. Có thể nói, đây là vai diễn giúp tên tuổi của nam diễn viên đến gần với khán giả hơn. Dù không phải nam chính nhưng La Vân Hi vẫn được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tính cách ôn nhu điềm đạm và ấm áp qua vai diễn.

Khoảnh khắc đẹp như tượng tạc của La Vân Hi - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của La Vân Hi mang khí chất tiêu biểu của một bậc vương giả, lạnh lùng khó lòng chạm tới. Anh cũng là một trong những mỹ nam có ngoại hình vô cùng thích hợp với tạo hình cổ trang. Vì vậy, La Vân Hi được bình chọn là nam thần cổ trang đẹp trai nhất màn ảnh Hoa Ngữ, vượt mặt cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tạo hình cổ trang khiến ai nấy đều phải say đắm - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác – Trần tình lệnh

Mỹ nam sinh năm 1997 bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ trong một nhóm nhạc. Tuy nhiên sau đó, anh chàng rẽ hướng sang diễn xuất và ngày càng nổi tiếng qua vai diễn Lam Trạm trong “Trần tình lệnh”.

Một Lam Trạm lạnh lùng nhưng thâm tình trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Tạo hình cũng như diễn xuất của Vương Nhất Bác được nhiều khán giả và fan nguyên tác nhận xét là rất giống với mô tả trong tiểu thuyết. Đặc biệt, vẻ đẹp đầy cao lãnh và phong thái của nam diễn viên được ca ngợi là rất truyền thần.

Vương Nhất Bác đẹp xuất sắc với tạo hình cổ trang - Ảnh: Internet

Nhậm Gia Luân – Cẩm y chi hạ

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989 và không hề qua trường lớp đào tạo chuyên môn nhưng diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao. Giữa một rừng những tiểu sinh đang hot trong làng giải trí Hoa Ngữ, Nhậm Gia Luân vẫn chứng tỏ được thực lực của mình qua từng vai diễn.

Nhậm Gia Luân diễn xuất bằng ánh mắt cực đỉnh - Ảnh: Internet

Sau thành công của bộ phim cổ trang “Cẩm y chi hạ”, Nhậm Gia Luân ngày càng được khán giả chú ý. Vai diễn Lục Dịch – Lục đại nhân của anh đã khiến không ít fan nữ siêu lòng.

Lục Dịch đầy khí chất vương giả - Ảnh: Internet

Qua từng ánh mắt, cử chỉ, Nhậm Gia Luân lột tả xuất sắc khí chất lạnh lùng băng giá của một Lục Dịch bước ra từ trong truyện. Bất cứ cảnh diễn nào dù là hành động hay tình cảm, Nhậm Gia Luân vẫn mang lại cho khán giả cảm giác vô cùng chân thực. Chính vì vậy, vai diễn này của Nhậm Gia Luân được liệt kê trong danh sách những vai diễn “siêu A”.