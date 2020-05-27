Những gương mặt mỹ nhân hoàn hảo không tỳ vết của Cbiz khiến ai cũng ngưỡng mộ

Phạm Băng Băng gia nhập làng giải trí từ khi chỉ mới 15 tuổi và nổi lên sau thành công của bộ phim kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách". Cho đến nay, cô nàng đã có thời gian hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong suốt sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng không chỉ khiến cho khán giả nể phục bởi sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng của mình mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước nhan sắc bền vững theo thời gian.

Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 39 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ như thuở đôi mươi cùng một làn da trắng sứ không tỳ vết. Điểm cộng lớn nhất của Phạm Băng Băng chính là khí chất sang chảnh khiến cho những người xung quanh đều dễ dàng bị thu hút. Gương mặt cô nàng được đánh giá là V-line đẹp tự nhiên, sống mũi cao thanh thoát cùng hàng mi cong vút và khuôn miệng nhỏ xinh đầy nét nữ tính.

Trương Hinh Dư được khán giả biết đến nhiều nhất sau khi đảm nhận vai diễn Lý Mạc Sầu trong bản phim truyền hình "Tân Thần điêu đại hiệp" do Vu Chính sản xuất. Vẻ đẹp quyến rũ cùng phong cách gợi cảm của cô luôn gây được sự chú ý cho khán giả. Ngoài ra, Trương Hinh Dư còn được đánh giá là sở hữu gương mặt hài hòa, mọi góc cạnh đều hoàn mỹ toát lên khí chất của một ngôi sao kiêu kỳ.

Trương Hinh Dư sở hữu ngoại hình quyến rũ, sắc sảo và dễ dàng thu hút người khác phái - Ảnh: Internet

Với nhan sắc nổi bật, Trương Hinh Dư còn từng là tình địch một thời của Phạm Băng Băng và được rất nhiều nam thần say mê, trong đó có Lý Thần. Hiện tại, Trương Hinh Dư có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng quân nhân điển trai của mình là Hà Tiệp. Mối tình của cả hai một thời gây bão cộng đồng mạng vì quá đẹp đôi. Mới đây, nữ diễn viên đã hạ sinh con trai đầu lòng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng vạn người mê để trở lại với công việc.

Sau khi kết hôn, Trương Hinh Dư tập trung nhiều hơn vào công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, nhan sắc của cô nàng sau khi sinh con được đánh giá là ngày càng lên hương - Ảnh: Internet

Angela Baby

Khác với Phạm Băng Băng hay Trương Hinh Dư, Angela Baby sở hữu vẻ ngoài mong manh, đáng yêu, giống như một nàng búp bê khiến người khác phải cưng chiều, yêu thương làm cho bao người mê mẩn. Cô nàng sở hữu khuôn mặt thon nhỏ cùng những đường nét gương mặt thanh thoát, hoàn hảo khiến Angela Baby luôn giữ được thần thái rạng rỡ trong mọi góc nhìn.

Gương mặt của Angela Baby mỗi khi cười đều hiện lên nét đẹp long lanh, mỏng manh khiến ai cũng muốn che chở, bảo vệ - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt chính là bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu gương mặt trái tim thanh tú chuẩn với trán cao rộng, hai bên gò má tròn đầy nhưng lại không quá to hay quá cao. Thêm vào đó là chiếc cằm nhỏ thon gọn nhưng đủ sự mềm mại giúp gương mặt trở nên hài hòa, tự nhiên và hoàn hảo hơn cả tiêu chuẩn V-line điển hình.

Dù đã lên chức mẹ nhưng nhan sắc của cô nàng chỉ có ngày càng lên hương theo thời gian - Ảnh: Internet

Châu Tấn

Châu Tấn là một trong những cái tên đắt giá trên màn ảnh rộng của làng giải trí Hoa Ngữ. Nhiều người đánh giá rằng gương mặt của Châu Tấn sinh ra là để đóng phim điện ảnh. Đây chắc hẳn cũng là một trong các yếu tố giúp Châu Tấn đứng vững với danh hiệu "Nữ hoàng phòng vé Cbiz" khi hội tụ cả tài năng diễn xuất lẫn nhan sắc.

Châu Tấn có vẻ ngoài quyến rũ, mong manh nhưng cũng đầy bí ẩn và ma mị - Ảnh: Internet

Cô nàng không sở hữu một đôi chân dài miên man nhưng vẫn luôn là nhan sắc được yêu thích nhất trong những mỹ nhân Cbiz. Châu Tấn cho người đối diện cảm giác bí ẩn với vẻ đẹp vừa mong manh, vừa ngây thơ nhưng lại mang một chút ma mị, quyến rũ khiến người khác khó có thể rời mắt. Nhiều người đánh giá rằng Châu Tấn sở hữu vẻ đẹp khiến cho người ta có ngắm mãi cũng không chán, càng ngắm càng say mê.

Chìm đắm trong nhan sắc của Châu Tấn sẽ dễ khiến bạn khó mà dứt ra được - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi

Được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi là cái tên không thể thiếu trong danh sách các mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài khiến cho nhiều cô gái cũng phải ghen tị. Đến nay, dù đã ở độ tuổi 33 nhưng cô nàng vẫn giữ được nhan sắc mỏng manh, trong trẻo như thuở đôi mươi. Thêm vào đó là khí chất thần tiên thanh thoát khó ai sánh bằng giúp Lưu Diệc Phi luôn nổi bật.

Lưu Diệc Phi mang một khí chất thuần khiết, trong trẻo khiến cho người khác khó mà không yêu mến cô - Ảnh: Internet

Gia nhập làng giải trí đến nay đã 18 năm nhưng Lưu Diệc Phi vẫn liên tục nằm trong danh sách bảng xếp hạng nhan sắc trong và ngoài nước cho thấy vẻ đẹp bền vững theo năm tháng của mình. Ngoài nhan sắc hoàn mỹ, không tỳ vết như một búp bê sống thì cô nàng được được công chúng yêu mến với đời tư khá sạch, hiếm khi vướng tai tiếng và lối sống giản dị.

Nhan sắc hoàn mỹ của Lưu Diệc Phi luôn được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc qua từng năm - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi

Từ khi mới gia nhập làng giải trí, Lưu Thi Thi đã bị gắn mác bản sao của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, theo thời gian cô nàng đã chứng minh được mình sở hữu một khí chất và vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Lưu Thi Thi cho người khác cảm nhận được nét đẹp hiền hậu với đôi mắt có phần u buồn, đôi má lúm đồng tiền tròn sâu phúc hậu. Chính những điểm nổi bật này đã giúp Lưu Thi Thi dễ dàng ghi điểm với người khác.

Lưu Thi Thi được đánh giá sở hữu nét đẹp hiền hậu, không vướng bụi trần - Ảnh: Internet

Không chỉ khiến các cô gái phải ngưỡng mộ trước nhan sắc của mình, Lưu Thi Thi còn khiến nhiều người phải ghen tị với mối tình giữa cô và Ngô Kỳ Long. Tổ ấm của họ càng thêm hạnh phúc khi cô cùng ông xã đón chào con trai đầu lòng. Hiện tại, Lưu Thi Thi đã quay lại với công việc nghệ thuật sau thời gian dài nghỉ ngơi chăm sóc gia đình và sinh con.

Cô nàng không chỉ có gương mặt phúc hậu mà còn sở hữu cuộc sống cực kỳ viên mãn - Ảnh: Internet

Đây đều là những mỹ nhân Cbiz được khán giả đánh giá cao về nhan sắc, sở hữu những đường nét hài hòa khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tị. Bạn thích nét đẹp của ngôi sao nào nhất?