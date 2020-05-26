Sau scandal bị tẩy chay, Tiêu Chiến ngày càng hot: Ảnh độc quyền được rao bán với giá lên đến 270 triệu đồng

Sao quốc tế 26/05/2020 11:23

Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin ảnh độc quyền của nam diễn viên Tiêu Chiến được rao bán với giá cao ngất ngưởng.

Hậu scandal bị tẩy chay và chính thức quay trở lại đường đua Cbiz, nhất cử nhất động của nam diễn viên Tiêu Chiến luôn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường bị chụp lén của mỹ nam “Trần tình lệnh” trong show thực tế “Thanh xuân du hoàn ký” mùa 2 đang được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội.

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Những hình ảnh khi đang ghi hình của Tiêu Chiến bị leak trên mạng - Ảnh: Internet

Được biết trước đó, phía Tiêu Chiến và ekip chương trình đã cố gắng hết sức để bảo mật thông tin nhưng vẫn bị fan cuồng tấn công. Hàng loạt hình ảnh của nam diễn viên trong quá trình ghi hình cho show đều bị công khai.

Một số thông tin lan truyền cho biết những bức ảnh độc quyền này được rao bán với giá 80 nghìn NDT (khoảng 270 triệu đồng). Chính vì cái giá cao ngất ngưởng này mà không ít người tận dụng cơ hội để kiếm lợi từ Tiêu Chiến.

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Ảnh độc quyền của Tiêu Chiến được rao bán với giá vô cùng cao - Ảnh: Internet

Có thể nói, Tiêu Chiến đang là ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Chính vì vậy, mọi thứ liên quan đến nam diễn viên đều có giá trị thương mại vô cùng cao.

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Tiêu Chiến không ít lần bị vạ lây vì thành phần fan cuồng - Ảnh: Internet

Trên thực tế, việc sử dụng hình ảnh ngôi sao với mục đích thương mại này không chỉ gây nguy hiểm cho nghệ sĩ mà còn cho cả người hâm mộ. Không ít tình huống va chạm, tai nạn giao thông đã xảy ra khi fan cuồng bám đuôi, đòi chụp ảnh cùng Tiêu Chiến bằng mọi giá. Vừa qua, sự việc vệ sĩ Tiêu Chiến va chạm, xung đột với những thành phần quá khích cũng đang khiến nhiều người hoang mang.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Trần tình lệnh mỹ nam Hoa ngữ

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