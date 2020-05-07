Sau scandal bị tẩy chay và những ồn ào quá khứ, Tiêu Chiến chính thức lên tiếng xin lỗi

Cuối cùng sau nhiều ngày “im hơi lặng tiếng”, nam diễn viên Tiêu Chiến đã chính thức xin lỗi về những ồn ào trong quá khứ đến khán giả.

Tối 6/5, nam diễn viên Tiêu Chiến đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn với một đơn vị truyền thông đến từ Singapore. Đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ngôi sao “Trần tình lệnh” sau scandal bị tẩy chay liên quan đến AO3.

Trên Weibo, Tiêu Chiến đã chia sẻ lại đoạn phỏng vấn này kèm dòng trạng thái: “Rất lâu rồi không gặp mặt mọi người, hôm nay chia sẻ với mọi người những cảm nhận và suy nghĩ của tôi trong thời gian qua”.

Cụ thể, trong đoạn phỏng vấn với Economic view, Tiêu Chiến đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng: “Khoảng thời gian qua đã có một số tranh luận liên quan đến tôi, hơn nữa lại xảy ra vào tình hình kháng dịch mấu chốt, tôi ở nhà cách ly cảm thấy thật bất an, cũng thật xin lỗi, nếu bởi vì những tranh luận này mà gây ảnh hưởng và phiền phức đến cư dân mạng, tôi thật sự chân thành gửi lời xin lỗi tới họ”.

Tiêu Chiến lần đầu lên tiếng xin lỗi về những scandal gần đây - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mỹ nam sinh năm 1991 cũng nói về những phát ngôn không hay trong quá khứ: “Tôi nghĩ lại thời gian mình còn trẻ, không hiểu chuyện, có phát biểu một số ngôn luận không phù hợp. Khi đó tôi mới tầm 19, 20 tuổi và từng đi bình luận dưới Weibo của người khác bằng một số lời nói không phù hợp, điều này đã gây ảnh hưởng và tổn thương tới một số người”.

Sau chia sẻ này, Tiêu Chiến cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn thương bởi những phát ngôn của anh. Đồng thời khẳng định bản thân từ sau khi bước chân vào làng giải trí đã nhận thức được trách nhiệm của mình: “Trở thành một nghệ sĩ, càng nhận nhiều chú ý thì trách nhiệm càng lớn”.

Bài phỏng vấn của Tiêu Chiến đang thu hút sự quan tâm của netizen xứ Trung - Ảnh: Internet

Đối diện với những tin đồn phỉ báng anh trong thời gian qua, nam diễn viên cho biết chúng không chỉ tác động tiêu cực đến anh mà còn với người thân và gia đình. Chính vì vậy, nam diễn viên vô cùng day dứt.

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz Mặc dù mới trình làng nhưng bài hát ‘Điểm Sáng’ của Tiêu Chiến đã mang đến cho anh những thành tích vô cùng đáng nể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-bi-tay-chay-va-nhung-on-ao-qua-khu-tieu-chien-chinh-thuc-len-tieng-xin-loi-358209.html