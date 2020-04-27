Sau ‘Trần tình lệnh’, Tiêu Chiến cùng Trương Tân Thành trở thành song nam chủ trong dự án 'Tiên kiếm kỳ hiệp 4'?

Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin nam diễn viên Tiêu Chiến và Trương Tân Thành chuẩn bị hợp tác trong dự án song nam chủ mới.

Bắt đầu từ năm 2005, “Tiên kiếm kỳ hiệp” lần đầu được chuyển thể và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Đến năm 2009, thành công của “Tiên kiếm kỳ hiệp 3” đã giúp tên tuổi của Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Dương Mịch vươn lên hàng sao.

Dự án 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' đã giúp dàn diễn viên của phim được chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi “Tiên kiếm kỳ hiệp 5: Vân Chi Phàm” phát sóng, vì không có sự tham gia của Hồ Ca nên bộ phim gần như bị ngó lơ. Chính điều này đã khiến đoàn chế tác của “Tiên kiếm kỳ hiệp” phân vân về việc tiếp tục chuyển thể “Tiên kiếm kỳ hiệp 4” thành phim.

'Tiên kiếm kỳ hiệp 4' rất được mong chờ - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin “Tiên kiếm kỳ hiệp 4” chuẩn bị khai máy. Đặc biệt, nam diễn viên Tiêu Chiến và Trương Tân Thành sẽ tham gia vào dự án này. Được biết, đây là tác phẩm về song nam chủ (phim có hai nam chính, không có nữ chính) nên rất được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là “hủ nữ”.

Thông tin về việc Tiêu Chiến hợp tác cùng Trương Tân Thành - Ảnh: Internet

Hiện tại, netizen xứ Trung đang không ngừng bàn luận về vấn đề này. Theo đó, Tiêu Chiến và Trương Tân Thành đều là những diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay, đồng thời vẻ ngoài của cả hai đều phù hợp với tạo hình cổ trang.

Tiêu Chiến có làm nên chuyện nếu tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim song nam chủ? - Ảnh: Internet

Dù thông tin trên chưa được xác thực nhưng người hâm mộ đã sớm nổ ra một cuộc tranh cãi xem ai hợp với vai diễn Vân Thiên Hà, ai hợp với Mộ Dung Tử Anh hơn trong “Tiên kiếm kỳ hiệp 4”?

Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ Có vẻ fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại đi vào vết xe đổ của Tiêu Chiến khi biến thần tượng của mình trở thành mục tiêu công kích của netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tran-tinh-lenh-tieu-chien-cung-truong-tan-thanh-tro-thanh-song-nam-chu-trong-du-an-tien-kiem-ky-hiep-4-357577.html